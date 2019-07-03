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中信台中旗艦分行開幕 盧秀燕：合作服務台中

2019-07-03 18:41中央社 台中3日電

中國信託台中旗艦分行今天開幕，台中市長盧秀燕出席開幕式致詞說，期盼中信與市府繼續攜手合作，為台中發展及市民服務，共同打造美好的台中生活圈。

中信台中旗艦分行落腳於七期新市政中心對面，下午舉行開幕典禮，盧秀燕率多名市府局處首長出席，她表示，中信與市府舉辦的台中購物節合作，推出全台酷碰券優惠，並提供市民防制詐騙及金融知識諮詢。

盧秀燕說，中國信託在數位科技、支付應用等創新金融服務領域都是業界翹楚，榮獲國內外多項大獎肯定，她自己就是中國信託的客戶，也有下載中國信託APP，中信長期以來在台中用心經營，期盼未來中信與市府能繼續攜手合作，為台中發展及市民服務。

中信銀行總經理陳佳文表示，中信非常看好中部地區發展潛力，全力打造中信金控台中金融大樓並成立中部營運中心，中國信託金融控股公司旗下台灣人壽保險公司、台壽保產物保險公司、中國信託綜合證券等將陸續進駐台中旗艦分行，提供客戶全方位的金融服務。

市府財政局說，中國信託參與支持台中購物節，推出酷碰券好康優惠，也在購物節大型戶外活動提供市民防制詐騙及金融知識宣導諮詢，促進台中經濟發展並保護金融消費者，是重要合作夥伴，期望未來持續攜手努力，營造優質台中生活圈。

中信盧秀燕詐騙

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