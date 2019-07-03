天下父母心 子女教育準備金優先於退休金

2019-07-03 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



對於家長來說，教養子女與準備子女求學階段所需的教育金，永遠是養兒育女最重要的課題之一。英國保誠人壽針對家中有十八歲以下小孩的台灣家長透過網路進行「子女培育大調查」。調查發現，逾七成父母親重視孩子教育準備金勝於自己的退休金，近八成會為孩子準備大學以上的教育經費。

英國保誠人壽總經理王慰慈表示，此次的「子女培育大調查」，分別針對台灣父母親對子女培育方式、對子女未來的期待、子女教育金規畫、子女理財觀培養等面向進行客戶意見蒐集及分析。

調查結果顯示，有近五成受訪者會優先考慮安排孩子「出國遊學或留學」並會資助相關費用，但也有不考慮資助子女海外學習或體驗相關費用者，原因為「擔心子女安危」、「子女應該要學習儲蓄理財，並且自己負擔費用」以及「因為經濟能力不足，無法讓子女到海外體驗或學習」等。

當問到父母對子女未來職業的期待時，有近八成的受訪者認為現在台灣的教育，不足夠讓孩子有能力適應未來的職場，僅有一成的受訪者心中有傾向子女從事的職業，其中以「醫護醫療業」比率最高，其次是「公務人員相關」職業。

談到教育金準備，超過五成受訪者表示願意負擔子女教育經費到大學畢業；近七成受訪者表示，若要削減財物支出，最不可能犧牲子女的教育經費；有高達七成四的受訪者，認為「準備子女教育經費」比「準備自己的退休金」重要，顯示現代父母對於準備子女教育經費的重視。

進一步細問，在儲備子女的教育費時，受訪者會首先「減少或停止休閒活動或渡假」，其次是「犧牲私人時間或愛好」，「花時間多了解儲蓄教育金的工具」。