中國信託銀行最大旗艦型分行 盛大開幕

2019-07-03 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行最大旗艦型分行市政分行3日盛大開幕，主打創新數位體驗、尊榮理財空間與整合金融服務，除設置大型數位體驗區之外，亦備有全台第一部透過數位科技、即時協助客戶防範金融詐騙的智能ATM，及唯一同時提供美元、日幣與人民幣存、提款功能的外幣兌換機，將滿足觀光客與在地台商等的需求。

台中市市長盧秀燕親臨開幕典禮會場，肯定中國信託在地經營的投入外，並期待雙方攜手共同營造優質台中生活圈。中信銀行總經理陳佳文則表示，看好中部地區發展潛力，全新打造中信金控台中金融大樓並成立中部營運中心，亦設立新一代旗艦型分行，提供客戶全方位金融服務。

中國信託金控公司旗下台灣人壽保險公司、台壽保產物保險公司、中國信託綜合證券等陸續進駐之後，將可打造一站購足式之金融據點，持續精進中國信託的服務品質。

今日開幕典禮嘉賓雲集，中信銀行個人金融執行長李玉秋、法金暨國際事業執行長黃毅、法金事業總處總處長楊銘祥、個金營運總處總處長楊淑惠、個金產品總處總處長林蕙君等主管及中信銀行大台中地區重要企業重量級客戶等逾百位貴賓皆出席這場盛會。

坐落台中市第七期市地重劃區內的中信銀行市政分行，位於中信金控台中金融大樓一至二樓，鄰近台中市政府、台中國家歌劇院、台中大遠百、新光三越等大型公共建築及百貨商場，為政治、經濟、文化與交通之樞紐。

中信金控台中金融大樓設計概念延續中國信託We are family的品牌精神，以Family Tree為主題，挑選百木之長的松樹為設計主軸，結合戶外綠意盎然的景色，以微風、流水、光影流動及松果，創造生生不息、金風迎面的整體環境氛圍。

中信銀行市政分行一樓的數位體驗區，設置人臉辨識迎賓，與預處理服務，提供業界首創飛瀑電視，可提供四人同時點選互動式影片，搭配數位體驗桌，讓民眾認識各項數位金融服務，營造線上線下整合式金融體驗場景。

二樓VIP Lounge則是中信銀行在中部地區最大規模的尊榮服務空間，以暖色調打造出家的氛圍，提供客戶舒適且隱密的環境，配置超過十間各具風格的理財洽談室，其中最大的家庭理財洽談室可容納逾十人，滿足與日俱增的家族型客戶理財需求，同時，具備鑑賞整理室之六星級保管箱，亦可提供客戶完整的金融服務需求。