日圓換匯重返0.29字頭 周一沒換的隔兩天差很大

2019-07-03 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



避險貨幣日圓再度抬頭，新台幣貶值，日圓換匯早盤一度來到0.2925元價位。 記者林澔一／攝影 分享 facebook 美中貿易爭端暫時休兵，市場樂觀情緒只維持一天，美國轉向歐盟進行關稅施壓，避險貨幣日圓再度抬頭，新台幣貶值，日圓換匯早盤一度來到0.2925元價位，如果7月1日沒來得及搶進日圓，差兩天，換新台幣5萬元將少換到2,190日圓，約新台幣640元。

富邦金控今日舉行富邦財經趨勢論壇，首席經濟學家羅瑋表示，全球金融市場下半年波動幅度恐加劇，以現階段來講，主要風險有三，首先是全球貿易戰進一步擴大，其次為美國經濟穩健成長態勢出現轉變，第三則是中國經濟進一步放緩。

羅瑋表示，外匯市場主要央行的貨幣政策轉向，但因市場不確定性，美元將小幅下滑，但仍維持高位。此外，雖然新興市場資金被抽離的壓力比去年減輕 ，但仍需防範貿易戰進一步擴大所造成的影響。

確實，外匯市場變化快速，市場在樂觀情緒降溫下，日圓今日從108價位重新站上107字頭，早盤一度來到107.5日圓兌1美元；反觀新台幣，挑戰30字頭挫敗之後轉弱，今日早盤以31.060元兌1美元，貶值0.8分開出。

由於日圓回升，新台幣回貶，使得日圓換匯價格在7月1日來到0.28字頭，近一個半月來新低之後，昨日台灣銀行日圓現鈔賣出價尾盤重返0.29字頭，收在新台幣0.2903元換1日圓，今日早盤更進一步推升至0.2925元。

近期有赴日打算者，如能採取分批換匯策略，7月1日在日圓貶值新台幣升值 ，日圓換匯價來到0.2888元兌1日圓，當時如果有換新台幣5萬元，可以換到17萬3,130日圓，今日只能換到17萬940日圓，短短兩天差了2,190日圓，折合新台幣約640元。