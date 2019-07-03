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財金公司：開放API管理平台第一階段 13家金融機構上架

2019-07-03 15:04經濟日報 記者陳美君╱即時報導

財金公司林國良董事長今（3）日指出，今天的研討會是一個重要里程碑，期待隨著「開放API」的推展，能為金融科技生態系中的消費者、TSP業者及金融產業帶來三贏的局面；「開放API」第一階段「公開資料查詢」的技術與資安標準，以及「開放API管理平台」建置，皆有了初步成果，上架的金融機構已有13家，第一個應用也即將在本季推出，期待有更多的夥伴及創新應用加入。

另外，接下來第二、第三階段的「消費者資料查詢」與「交易面資訊」推動，財金公司將配合銀行公會「業務自律規範」以及產業的需求，持續推進。

「開放銀行」為金管會2019年重點工作項目之一，為持續推動「金融科技」發展，完備「開放API」基礎建設，金管會責成銀行公會及財金公司研議與推動「開放銀行」的「業務自律規範」及「技術與資安標準」兩大重點工作。

政大國際產學聯盟王儷玲營運長表示，「開放銀行」（Open Banking）是指銀行透過與TSP業者合作，將金融數據的主導權還給消費者，促使消費者獲得更多元的金融服務。因此，「開放銀行」是透過金融數據共享，創造新的商業模式，推動銀行和TSP業者更深層地合作與競爭，以追求客戶利益極大化。在銀行及TSP業者的合作下，促進金融服務生態系（ecosystem）更多元、也更強大。

「開放銀行」的好處，如：改善客戶體驗、提供更貼近消費者需求的金融服務，同時讓金融產業將合作關係延伸至以往無法觸及的範圍，增進客戶黏著度。

銀行公會已就第一階段「公開資料查詢」，研擬會員銀行與第三方服務提供者（TSP業者）合作的自律規範草案；而財金公司也於6月底完成第一階段「公開資料查詢」技術與資安標準制定，並在今日由財金公司與政治大學國際產學聯盟共同主辦「2019開放API前瞻政策與創新應用研討會」，共同探討台灣金融業推行「開放API」之架構與未來展望，並共商「開放API」創新應用與商機。

金管會張副主委致詞表示，為肆應「開放銀行」發展趨勢，各國金融監理機構力求在既有金融產業與新創公司（TSP業者）的競合關係下，探尋新的合作與應用發展契機。新興科技浪潮與創新商業模式，正不斷顛覆全球金融市場樣貌，金管會秉持落實消費者權益保障，並在風險可控之前提下，支持並鼓勵金融業者與TSP業者間的跨界交流與合作，共同建構多元創新的金融服務生態系。

金管會生態資安

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