LINE Pay與韓國PAYCO合作 啟動全球聯盟計畫

2019-07-03 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



電子錢包及金融科技服務的服務提供者 LINE Pay Corporation 持續努力進行全球策略聯盟計畫，與隸屬 NHN PAYCO 公司的行動支付服務 PAYCO 於今（3）日宣佈已簽署合作備忘錄，啟動全球聯盟計畫，未來將共享雙方串接的店家與行銷資源。包括 LINE Pay 能藉由 PAYCO 在韓國的線下商店網絡拓展市場，同時 NHN PAYCO 能使用 LINE Pay 於全球市場擁有的平台與基礎架構。

此次合作將讓兩家行動支付平台開啟跨境服務，當日本、台灣、泰國的 LINE Pay 用戶到韓國時，可利用 LINE Pay 在韓國境內與 PAYCO 合作的實體店家消費，而 PAYCO 的用戶亦能在日本、台灣和泰國的 LINE Pay 合作店家直接消費。

不僅 PAYCO 用戶來台洽商、觀光旅遊消費時可使用 LINE Pay結帳消費，台灣商戶亦能吸引更多韓國觀光客到店消費。LINE Pay 日前亦與韓國 Naver Pay 宣佈合作，讓 Naver Pay 用戶可在支援 LINE Pay 與 LINE Pay 一卡通付款店家進行交易，未來也有機會導入台灣市場，加速台灣無現金交易社會之發展，亦可望提升在地觀光產業的發展。

LINE Pay 台灣董事長丁雄注表示，最近出境觀光的台灣、日本以及韓國的旅客穩定成長，而日、韓兩地來台的旅客亦逐年上升。

LINE Pay 為了滿足境外交易之需求，正在積極與全球支付業者建立合作，在台灣不僅與一卡通合作，而且依循台灣主管機關的規範規劃境外交易服務，期望為用戶實現更多元便利的跨境支付體驗。