要存要快！這家銀行外幣定存年息5.5%

2019-07-03 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



南非幣。路透 分享 facebook 土地銀行表示，今年7月將以超優惠的利率推出南非幣定期存款優惠專案，最高可享年利率5.5%的高利定存，存戶們千萬不能錯過。

為感謝忠誠的土銀存戶，自7月5日起至10月4日止，只要臨櫃單筆達南非幣1萬元以上的新資金，即可享6個月、9個月及1年期年利率5.5%的高利南非幣定存。

土銀也表示，存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。

理財專家提醒，南非幣屬於匯率波動風險較高的貨幣，投資人投資時除了比較利率高低，也要留意進場時的匯價，以免賺了利差、賠了匯差，得不償失。