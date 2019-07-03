元富證挺生技新創 贊助電梯簡報賽

2019-07-03 14:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



新創業者的辛苦，創投最知道！國內第一家設立創投的券商元富證券，長期深耕國內生技醫療產業領域，深知生技新創公司不易爭取資金，為扶植台灣生技新創團隊，元富今年特別冠名贊助「2019台灣電梯大賽」八大新創主題的「生物科技」類別，鼓勵生技新創業者踴躍參賽，爭取與國際接軌的機會。

由台灣創速所主辦的台灣電梯簡報大賽，今年為第二屆，比照國際賽事規格，在高速電梯中，讓新創團隊運用60秒時間進行英文商業簡報，以吸引評審和投資人的青睞。

今年特別納入科技向善（TECH FOR GOOD）的理念，共有生物科技、智慧城市、健康科技、永續科技、教育科技、人工智慧／大數據、金融科技、區塊鏈等八大主題，希望能以科技創新解決社會問題，達到永續發展的目標。活動至8月16日前受理報名，將透過初選、複選，並於9月25日在台北101大樓進行決選，各主題獲勝之團隊，將至香港參加電梯募投大賽2019（EPiC 2019），代表台灣站上國際舞台。

元富證券總經理李明輝表示，為積極支持國內生技醫療產業發展，元富長期佈局生技產業，找尋具發展潛力的企業，為輔導國內最多生技公司上市櫃的券商，這次贊助台灣電梯大賽，便是希望協助更多新創團隊在初期階段，就能獲得充沛資源更加快速成長，並藉由這次機會躍升至國際舞台，使台灣生技產業發光發熱。