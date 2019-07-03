首家！LnB信用市集推互利銀行 獲國發基金注資

2019-07-03 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



首家!瑞保網路科技（LnB信用市集）執行長楊瑞芬推動全新互利銀行金融（P2P Banking），榮獲行政院國家發展基金重點產業投資，成為台灣FinTech產業中率先獲得國發基金認可並支持的P2P借貸（P2P Lending）公司。

瑞保網路科技執行長楊瑞芬表示，金融科技是世界各國高度重視的議題，更是聯合國期望找到永續金融的解藥。瑞保網科LnB信用市集的成立就是為了解決原有金融體制上的瑕疵，讓金融回歸到本質「解決人的問題」，使台灣民眾的金融生活更加公平、透明、互利。

楊瑞芬並表示，有了國發基金天使投資的認可與加持，將立足台灣放眼亞洲，持續為台灣打造更加公平、透明、互利的金融環境，LnB信用市集將代表的不只是P2P Lending（個人對個人借貸），而是為台灣人量身打造一個全新的金融觀念-互利銀行金融（P2P Banking）。

FinTech是世界潮流，過去三年間全球投資達30兆台幣。2018年上半年，亞洲FinTech投資總額達新台幣5,165億元。為展現政府在力求成為亞洲金融科技重鎮的決心，行政院國家發展基金創業天使投資方案配合政府產業發展政策，評選具潛力的新創企業，運用天使投資人投資經驗，為新創業者提供豐富資源與網絡連結。

行政院國家發展基金創業天使投資方案是行政院國家發展基金配合政府產業發展政策，為健全新創事業投資市場機制，審慎評選具潛力、需資金協助的企業，運用天使投資人投資經驗，提供被投資事業後續輔導諮詢與網絡連結。本方案以扶植新創企業為主要目的，而非以財務獲利報酬為單一考量。