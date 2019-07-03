親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

中職／Lamigo桃猿傳轉賣 新光金：我們只是廣告關係

2019-07-03 12:01經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新光金控否認將接手猿隊。 聯合報系資料照
新光金控否認將接手猿隊。 聯合報系資料照
分享
中職季中選秀剛落幕，Lamigo桃猿將於今（３）日13時召集選手宣布重大消息 ，據了解，消息與買賣球隊有關，桃猿將易主，並且已可能有新買家接觸。

由於新光金控旗下人壽和銀行皆為Lamigo桃猿的主要廣告贊助者，新光今日表示，集團和球隊是廣告合作的關係，對於球隊是否易主，並不清楚，但是廣告合約為一年一期，將在今年底到期，仍會持續把廣告合約走完。

包括富邦金和中信金旗下都有球隊，但是新光金與Lamigo桃猿的關係與前者不同，新光只是球隊主要廣告贊助商，Lamigo桃猿的經營權仍為LANEW所有。

廣告Lamigo桃猿新光金控

相關新聞

潤寅詐貸案／離奇三疑點…可當教材了

2019-07-03 00:24

潤寅詐貸案／往來大客戶 都說沒影響

2019-07-03 00:24

潤寅詐貸案／五大苦主 估Q3提足損失

2019-07-03 00:23

台新銀簡化徵授信 拚企金

2019-07-03 00:23

台新銀周三限時換匯 省很大

2019-07-03 00:23

邱臣遠：越南內需市場機會大

2019-07-03 00:22

八保險公司須強化專業董監

2019-07-03 00:22

蔡明興 奪亞洲企業領袖獎

2019-07-03 00:21

債券ETF投資 保險業占94%

2019-07-03 00:21

法人客戶辦理網銀業務 手機App可設一次性密碼

2019-07-03 00:21

境外資金匯回專法 3日拚三讀

2019-07-03 00:17

老牌貿易商傳詐貸 13銀行踩雷

2019-07-02 23:39

國銀 前五月大賺1,608億

2019-07-02 23:39

資金大浪潮 央行防副作用

2019-07-02 23:34

楊金龍：資金回台藏風險 法案已有配套

2019-07-02 23:33

楊金龍：回台資金導入七行業 促產業升級

2019-07-02 23:32

保險業布局對岸 添利多

2019-07-02 23:28

太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18

搶暑假出國商機 元大一次搞定你的換匯、保險

2019-07-02 18:27

為資產池「裝個水龍頭」 儲蓄險魅力在這

2019-07-02 17:04

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

鼓勵藝企合作 證交所納「促進文化」為企業社會責任

2019-07-02 14:56

銀行保管箱漸萎縮 渣打將全面退出

2019-07-02 14:38

情書、骨灰、證物全放裡面 保管箱藏多少祕密？

2019-07-02 14:38

7月起利變保單宣告利率降 保戶掌握3挑選要點

2019-07-02 14:09

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:31

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

虧損逾20億 長榮航空第六大股東說話了

2019-07-02 14:07

最新！長榮罷工協商 勞資兩度各自帶開討論空轉5小時

2019-07-02 17:32

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

2019-07-02 15:31

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

長榮勞資二次協商破局 未簽協議罷工繼續

2019-07-02 21:04

說好要招200人！長榮官網公布招募空服員

2019-07-02 18:51

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

長榮空服應援夜全場濕透 工會稱破千人

2019-07-02 19:57

長榮勞資協商結束前1小時的電話…工會放軟姿態關鍵

2019-07-03 00:58

大客戶「變心」 台積丟了輝達7奈米大單

2019-07-02 23:36

太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18

長榮航答應賠團客簽轉、滯留費用 旅行業不抗議了

2019-07-02 15:01

暴雨亂計畫！長榮空服西門快閃喊卡 凱道晚會20空姐出席

2019-07-02 16:41

長榮航空證實400空服取回三寶 「現在角色就是在救人質」

2019-07-03 11:13

長榮與空服工會協商11小時 初步共識不秋後算帳

2019-07-02 20:53

長榮空服罷工出新招 推街頭快閃活動、19時辦凱道晚會

2019-07-02 12:38

影響破37萬人！長榮最新公布7月14日前取消1878航班

2019-07-02 17:18

被影射捲入長榮罷工收100萬 館長氣炸：借刀砍我！

2019-07-03 09:27

長榮新聞幕後／神祕電話…工會主談者不在現場？

2019-07-03 00:17

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

罷工第14天…不秋後算帳？ 長榮勞資達2共識

2019-07-03 00:14

民眾冒雨陪挺空服罷工 拒長榮威權

2019-07-02 19:50

金融工會挺空服員 譴責長榮踐踏工會團結權

2019-07-02 14:32

長榮勞資協商再破局 但已有部分共識

2019-07-02 21:04

長榮罷工》台式罷工其實很「溫馨」...一個台灣人親身面對韓國暴力抗爭的觀察

2019-07-02 13:00

潤寅涉詐貸 13銀行踩雷

2019-07-03 00:24

潤寅詐貸案／離奇三疑點…可當教材了

2019-07-03 00:24

罷工持續 長榮航再砍7月11至19日共550航班

2019-07-02 20:12

為資產池「裝個水龍頭」 儲蓄險魅力在這

2019-07-02 17:04

桃空職工寫信給蔡英文：這就是勞工要自立自強的後果？

2019-07-03 11:06

公務員不要再延退！這個人退休人生更精彩

2019-07-03 02:08

漸進式恢復員工優惠機票福利 長榮：細節罷工後討論

2019-07-02 21:21

兆元級保險公司明年起需增設專業董監 金管會點名六家

2019-07-02 19:25

續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38

勞部：長榮勞資協商有進展 27曠職空服員暫改「空白班」

2019-07-02 21:09

台灣AI晶片聯盟成軍 50家半導體、ICT廠商響應

2019-07-03 06:12

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

勞方揪外援 資方徵新人

2019-07-03 00:26

電子廠遷移陸產線 不停歇

2019-07-03 01:00

潤寅詐貸案／五大苦主 估Q3提足損失

2019-07-03 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top