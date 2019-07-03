中職／Lamigo桃猿傳轉賣 新光金：我們只是廣告關係

2019-07-03 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



新光金控否認將接手猿隊。 聯合報系資料照 分享 facebook 中職季中選秀剛落幕，Lamigo桃猿將於今（３）日13時召集選手宣布重大消息 ，據了解，消息與買賣球隊有關，桃猿將易主，並且已可能有新買家接觸。

由於新光金控旗下人壽和銀行皆為Lamigo桃猿的主要廣告贊助者，新光今日表示，集團和球隊是廣告合作的關係，對於球隊是否易主，並不清楚，但是廣告合約為一年一期，將在今年底到期，仍會持續把廣告合約走完。

包括富邦金和中信金旗下都有球隊，但是新光金與Lamigo桃猿的關係與前者不同，新光只是球隊主要廣告贊助商，Lamigo桃猿的經營權仍為LANEW所有。