新安產推租屋保障險 向新鮮人招手

2019-07-03 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



畢業季剛過也是社會新鮮人踏入職場的開始，離家遠的選擇在外租屋，新安東京海上保險推出住宅火險-租屋保障款，要讓社會新鮮人保好保滿。

新安東京海上產險表示，房子不是自己的，要善盡保好房東的房產責任，就需要投保承租人火災責任附加條款。

自身其他租屋風險也要保滿，不論是個人物品、停放在外的機車，或不小心造成第三人之財物損壞、身體傷害或死亡，亦可投保住宅日常生活責任保險，讓社會新鮮人在交通及住宿的保障更周全。

不少社會新鮮人到異鄉打拼通常選擇租屋，租屋族會面臨無法預測的居家風險。新安東京海上產險專為租屋族規劃住宅火險-租屋保障款，主要包含住宅火險及居家綜合保險兩大保障範疇。

社會新鮮人剛入職場，薪水通常不高，所有生活開支都須錙銖必較。一旦不小心引發火災燒了房東房子、自己添購的電器，所養的毛小孩也因火災燒毀及受傷，同時波及停在樓下自己機車及隔壁房客受傷住院，即可透過承租人火災責任保險、擴大承保建築物裝潢保險、寵物意外費用補償及機車火災事故保險及慰問金費用獲得補償。

另外，出門在外逛街不慎弄壞店家物品或租屋門鎖不幸遭破壞，也可透過住宅日常生活責任保險及住宅鑰匙門鎖費用補償保險轉嫁風險，花少少的錢即可獲得大大的保障。