FinTechSpace攜手產學研創 打造未來金融產業人才

2019-07-03 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



為培育金融科技人才與協助金融產業因應金融科技佈局，金融總會推動辦理「FinTech校園創新接班人」計畫，提供一站式金融科技人才聯合招募，並於金融科技創新園區(FinTechSpace)舉行實習啟動典禮，由金融總會許璋瑤理事長主持，並邀請金管會張傳章副主委蒞臨指導，宣布官產學研創將共同推動金融科技產學人才接軌。

首次舉辦即獲得金融機構、金融科技新創及大學院校的熱烈支持，共計24家金融機構及金融科技新創提供超過百名實習職缺，並有22家大學院校121位學生報名參與。

為培育金融科技人才，協助金融產業人才佈局，金融總會利用園區現有資源及金融科技聚集能量，實施「FinTech校園創新接班人計畫」，透過國內金融機構、新創業者及大專院校學生的鏈結，以一站式的培訓招募方式，藉由產學合作，匯集金融機構及新創業者之金融科技相關職缺，提供校園學子培訓實習平台，除了讓學生於在學期間獲得產業實務經驗，增加學術應用外，也讓金融機構發掘未來金融科技的優秀人才，儲備具備跨域跨業能力的金融科技人才。

「FinTech校園創新接班人」計畫係透過金融科技跨機構聯合招募，彙整實習職缺銜接至校園網絡，並安排實習前進行金融科技基礎知識之研習培訓，建立相關知識與概念，繼而進行實務實習階段。而實習階段將由金融機構進行評核，預計將評選5名優秀實習生，提供參加今年11月「新加坡金融科技嘉年華」全額補助機會，擔任國際校園大使，培養具國際觀之金融科技校園人才。

金融總會表示，該會依顧主委指示，於107年9月成立實體的金融科技創新園區（FinTechSpace)，近一年來致力於推動金融科技創新創業與人才培育工作，透過監理門診、數位沙盒創新實證、金融科技講座等方式，以一站式的服務來建構國內第一個金融科技實體創新聚落。這次舉辦「FinTech校園創新接班人」啟動儀式，只是象徵第一階段的開始，該會歡迎國內金融相關機構與學研單位等加入，大家一起攜手合作，為金融科技人才培育出一分心力。