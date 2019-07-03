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週刊爆謝忻下跪恩師懺悔暴哭4次 暴瘦7公斤臉消瘦

長榮罷工／工會放軟姿態關鍵 來自協商結束前1小時的電話

出國Chill!換匯、保險找元大一次搞定

2019-07-03 07:46經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

　7、8月向來是國人旅遊高峰期，元大金控提醒近期有出國計畫的民眾可及早規劃金融及保險需求。元大金控旗下子公司元大銀行「鑽金卡」提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限，更加碼回饋「鑽金一卡通聯名卡新戶」於日、韓刷卡消費，最高享4%現金回饋；元大銀行外幣提款機也相當優「匯」，大方祭出美元優惠3分，再享免收現鈔結購手續費。另外元大人壽提供網路投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」，「旅遊全程」皆可獲得意外身故及意外失能保障，且從註冊會員、保費試算到完成投保，透過網路投保只需5分鐘就能搞定。

　根據交通部觀光局統計，107年國人出國人次高達1,664萬人次，年增逾6%，國人海外消費平均簽帳金額約新台幣4萬多元，元大銀行秉持「帶著鑽金一起飛」的概念，主打無回饋上限、無消費門檻、無通路限制，「鑽金卡」除了提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限外，當次出國期間消費滿額再享最高免費5日租用Wi-Fi上網分享器，2019年7月31日前鑽金卡友於海外消費單筆刷滿888元，還可再抽濟州航空「台灣－韓國六大航線雙人來回機票」，滿額刷越多筆，中獎機率越高。

　另外，鎖定國人旅遊首選地區-東北亞，元大銀行更推出海外消費加碼回饋，符合今年第三季「鑽金一卡通聯名卡」新戶資格者，於日、韓刷卡消費，最高享4%現金回饋，今年8月31日前，新戶於核卡後任刷一筆不限金額，即可參加「賺金遊東京」新戶禮抽獎活動，最大獎項為「台北-東京」雙人來回機票，就是要讓卡友大呼「鑽金卡好」。

元大銀行一直以來秉持用心、關心、 誠心的服務精神，在匯兌上也致力提供最便利且優「匯」的選擇，除提供臨櫃兌換美元、日圓、港幣、歐元及人民幣等外幣現鈔服務外，元大銀行設有外幣提款機，24小時提領美元及日圓現鈔服務，持元大銀行晶片金融卡，於外幣提款機以新台幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分之匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費。

　除此之外，規劃出國旅遊的同時，有鑑於航空公司罷工與天災滯留國外等情事時有發生，元大銀行所提供的旅行平安險，旅遊保險期間有彈性，最高投保天數可達180天，保險範圍包含傷害保險、海外突發疾病健康保險及海外旅遊不便險，並附贈全球海外急難援助服務。

　另外，元大人壽也關心民眾，規劃旅遊行程時，別忘了投保旅行平安險讓旅途更安心，元大人壽網路投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」可於「旅遊全程」獲得意外身故及意外失能保障，主約更含意外重大燒燙傷保險金，符合保單條款約定之重大燒燙傷最多可理賠一次保險金額的25%，為旅行多添一份保障。此外海外旅遊還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，不用擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內。

　相較於大部分刷卡送的旅平險，保障範圍僅包含「公共運輸期間」，「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」享有更完整的保障，且從註冊會員

、保費試算到完成投保，透過網路只需5分鐘就能搞定。且於航班起飛前1小時投保即可生效，無論在前往機場的路上、或候機的零碎時間，就能完成投保。為鼓勵民眾強化旅遊保障，即日起至2019年8月31日止，元大人壽推出網路投保「夏日早鳥計畫」活動，只要旅平險保費滿100元就有機會抽Apple AirPods 2、Bose音響等質感生活大獎，越早成功投保，享越多次抽獎機會。

元大金控保險金

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