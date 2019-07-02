兆豐銀：對潤寅多屬短期放款 估損4億多元影響有限

2019-07-02 23:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行捲入潤寅詐貸，放款餘額6.43億元，預估損失4.77億元，提損比率高但金額不大，兆豐銀評估，對該行獲利影響有限。

兆豐銀行主管表示，兆豐銀對潤寅的放款主要以短期放款、押匯為主，因此擔保品較少，所以提損率較高，所幸金額不大，兆豐銀資產品質良好，相關放款提存損失的影響有限，預計在第3季底就可能提足。

兆豐銀前五月自結稅後純益107.79億元，比去年同期衰退約將近6%，兆豐銀表示，今年獲利主要受到股市行情欠佳干擾，投資部位因股市波動而影響評價損益，拖累獲利小幅衰退。