親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

兆豐銀：對潤寅多屬短期放款 估損4億多元影響有限

2019-07-02 23:37經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行捲入潤寅詐貸，放款餘額6.43億元，預估損失4.77億元，提損比率高但金額不大，兆豐銀評估，對該行獲利影響有限。

兆豐銀行主管表示，兆豐銀對潤寅的放款主要以短期放款、押匯為主，因此擔保品較少，所以提損率較高，所幸金額不大，兆豐銀資產品質良好，相關放款提存損失的影響有限，預計在第3季底就可能提足。

兆豐銀前五月自結稅後純益107.79億元，比去年同期衰退約將近6%，兆豐銀表示，今年獲利主要受到股市行情欠佳干擾，投資部位因股市波動而影響評價損益，拖累獲利小幅衰退。

兆豐銀行兆豐金控

相關新聞

搶暑假出國商機 元大一次搞定你的換匯、保險

2019-07-02 18:27

為資產池「裝個水龍頭」 儲蓄險魅力在這

2019-07-02 17:04

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

鼓勵藝企合作 證交所納「促進文化」為企業社會責任

2019-07-02 14:56

銀行保管箱漸萎縮 渣打將全面退出

2019-07-02 14:38

情書、骨灰、證物全放裡面 保管箱藏多少祕密？

2019-07-02 14:38

7月起利變保單宣告利率降 保戶掌握3挑選要點

2019-07-02 14:09

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

證交所董座 許璋瑤續任

2019-07-02 01:04

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

金融業徵委託書 門檻拉高

2019-07-02 01:02

市場派搶經營權 難度增

2019-07-02 01:01

富邦金 奪亞洲最佳雇主獎

2019-07-02 00:56

台壽 數位創新揚名國際

2019-07-02 00:56

一銀 辦慈善音樂會慶生

2019-07-02 00:56

哪2家純網銀出線？ 月底公布

2019-07-02 00:25

實體店面電子支付 每筆5萬免認證

2019-07-01 23:46

中壽隱含價值增11％ 每股68元

2019-07-01 23:31

金管會衝電支 祭五大開放

2019-07-01 23:28

利他互惠型生態系統的純網銀 可發揮鯰魚效應

2019-07-01 21:33

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:31

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

虧損逾20億 長榮航空第六大股東說話了

2019-07-02 14:07

航空業界指這些跡象顯示 工會對長榮空服影響力降低

2019-07-02 09:47

最新！長榮罷工協商 勞資兩度各自帶開討論空轉5小時

2019-07-02 17:32

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

2019-07-02 15:31

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

說好要招200人！長榮官網公布招募空服員

2019-07-02 18:51

長榮空服應援夜全場濕透 工會稱破千人

2019-07-02 19:57

長榮勞資二次協商破局 未簽協議罷工繼續

2019-07-02 21:04

長榮真的要招空服員啦 首招200人

2019-07-02 18:57

郝明義看罷工預告：諾曼地登陸做預告 就等著被殲滅了

2019-07-02 11:15

長榮勞資協商中 工會：若再破局不排除高強度抗議活動

2019-07-02 11:23

長榮航答應賠團客簽轉、滯留費用 旅行業不抗議了

2019-07-02 15:01

暴雨亂計畫！長榮空服西門快閃喊卡 凱道晚會20空姐出席

2019-07-02 16:41

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

長榮與空服工會協商11小時 初步共識不秋後算帳

2019-07-02 20:53

長榮罷工二次協商 工會理事長：堅持不放棄任何會員

2019-07-02 10:17

長榮空服罷工出新招 推街頭快閃活動、19時辦凱道晚會

2019-07-02 12:38

影響破37萬人！長榮最新公布7月14日前取消1878航班

2019-07-02 17:18

空服員歸隊 懲處程序照走

2019-07-02 01:13

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

長榮罷工》台式罷工其實很「溫馨」...一個台灣人親身面對韓國暴力抗爭的觀察

2019-07-02 13:00

金融工會挺空服員 譴責長榮踐踏工會團結權

2019-07-02 14:32

長榮勞資協商再破局 但已有部分共識

2019-07-02 21:04

長榮罷工二次協商過程落差大 不秋後算帳無共識

2019-07-02 11:23

長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

2019-07-02 00:47

日限關鍵材料輸韓 台廠得利

2019-07-02 01:24

民眾冒雨陪挺空服罷工 拒長榮威權

2019-07-02 19:50

大飲風暴擴大 傳蘋果西打斷貨

2019-07-02 01:21

長照扣除額12萬 訂排富門檻

2019-07-02 01:14

罷工持續 長榮航再砍7月11至19日共550航班

2019-07-02 20:12

台積歐亞營運 何麗梅接掌

2019-07-02 01:33

續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38

全球首張3D寶貝球悠遊卡 7月3日開放預購

2019-07-02 12:25

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

長榮下一波減班 恐至20日

2019-07-02 01:13

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

勞部：長榮勞資協商有進展 27曠職空服員暫改「空白班」

2019-07-02 21:09

益通虧損 通報大量解僱

2019-07-02 01:20

漸進式恢復員工優惠機票福利 長榮：細節罷工後討論

2019-07-02 21:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top