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老牌貿易商傳詐貸 13銀行踩雷

2019-07-02 23:39聯合報 記者沈婉玉／台北報導

從事大宗物資進出口的老牌貿易商潤寅實業傳出疑似詐貸。 圖／聯合報系資料照片
從事大宗物資進出口的老牌貿易商潤寅實業傳出疑似詐貸。 圖／聯合報系資料照片
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從事大宗物資進出口的老牌貿易商潤寅實業傳疑似詐貸，目前公司人去樓空。金管會昨天表示，初步統計共有十三家銀行踩雷，總授信額度為七十九點九一億元，其中有七○點一億元為無擔保授信，約占受害銀行五月總獲利的一成，損失慘重。

依公開資訊資料，王道銀行與潤寅相關企業往來金額約十四點七三億元，受害最大；其次是台企銀授信餘額十三點三八億元；兆豐銀行授信餘額六點四三億元。扣除有擔保的部分，王道銀行、台企銀及兆豐銀預估可能損失金額分別為六億元、十二點三五億元，以及四點七七億元。除了上述銀行以外，據了解，受害銀行還包括元大銀、合庫銀、一銀、華南銀、國泰世華銀、星展銀、安泰銀、高雄銀、玉山銀及陽信銀。

金管會表示，受害十三家銀行中，有六家在今年六月五日通報金管會重大偶發事件，其中應收帳款的部分涉及以虛假單據詐貸，但究竟是不是詐貸還是單純只是經營不善、周轉不靈而倒閉，目前檢調正在偵辦當中。除了潤寅實業，相關倒閉的企業還包括易京揚實業、潤琦實業和頤兆實業。

雖然事發至今已經約一個月，金管會對相關細節仍然無法掌握，包括確切遭詐貸金額、公司倒閉原因、相關企業名稱、以及是否涉及內部內稽內控疏失等，僅表示在追蹤中，將等各銀行的調查結果再行處理。銀行局高層僅表示，受害銀行五月單月獲利七二七億元，「整體來看可以彌補」。

王道銀行表示，對潤寅實業的相關公司易京揚實業有授信往來，過去還款情形正常。因應此詐貸事件，王道銀在六月前已提列足額的呆帳準備此一事件對於王道銀行財務業務並無重大影響。

台企銀表示，與潤寅及其關係企業建立業務往來已十餘年，往來期間帳款收兌皆正常。近日潤寅倒閉，可能是因國際情勢變化快速，造成資金調度受挫，財務周轉不靈，營運出現狀況。

銀行高層表示，潤寅主要進出口貨品至伊朗中東國家，風險高但利潤也高。在美國對伊朗實施禁運措施後，潤寅財務就出現問題，五月底有銀行額度到期覺得怪，六月三日跑到潤寅總公司發現人去樓空，現場還碰到很多其他銀行的人。

詐貸伊朗中東台企銀

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