太離奇！銀行業者爆潤寅案有三大疑點 可當授信教材了

2019-07-02 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



潤寅涉詐貸案太離奇，至少有三大疑點，部分銀行年初就已警覺，但有更多的銀行5月底才覺得不對，6月3日跑到潤寅大樓才發現人去樓空，現場還碰到很多銀行同業，業者說，這個案子都可以當授信教材了。

銀行承作應收帳款融資案，通常是買方（如福懋）跟潤寅買東西，銀行確認福懋的實質交易單子後，會先付錢給潤寅，最後福懋再將貨款付給銀行。

銀行業者表示，應收帳款融資額度多是短期，約二、三個月，因此79.91億元的授信額度，實際上算蠻大的了。由於潤寅跟很多像福懋等大公司往來很久，也讓銀行對潤寅失去警覺性。

根據銀行初步了解情況，潤寅涉詐貸案至少有三大疑點，包括第一，今年初，買家是一家國外公司，因買方錢一直沒付給銀行，銀行去問潤寅，潤寅說沒問題，他承受下來，等於潤寅幫買方付錢給銀行。潤寅為何要幫這家國外公司付錢？有些銀行此時就開始警覺。

到了今年3、4月間，有些交易不對勁，銀行跟部分買方確認交易時，有些買方說不確定有這些交易單子，銀行找潤寅來說明，潤寅還說怎麼可能，當時銀行間曾流傳潤寅有一些轉投資，資金可能周轉不過來。

第二，有些銀行追得緊的發現，某家買方公司有匯錢給銀行，但卻沒有交易的單子，這家銀行後來進一步追查發現，匯款人名字雖是買方，但實際上匯錢的人是潤寅，潤寅為何要幫這家買方付錢？

有銀行事後抱怨說，這家辦理匯款的銀行警覺性如果能高一點，大家就可以更早採取行動了。

第三，為何銀行懷疑交易單子有問題時，最後跟買方確認結果都沒問題？銀行業者懷疑，這可能不是潤寅單方可以掩飾的，銀行間傳聞已有買方公司的採購部門人員被開除。

到了5月底，潤寅有些授信額度到期，銀行聯絡潤寅不順，有時找到人、有時找不到人，銀行開始覺得有問題，6月3日星期一上班，有銀行一早就衝進潤寅大樓裡去找人，但已人去樓空，現場還碰到不少其他銀行同業。