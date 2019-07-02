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長榮今勞資協商破局 未簽協議罷工繼續

虛擬貨幣納管 資誠：規範過嚴恐影響業者

2019-07-02 21:16經濟日報 記者程士華╱即時報導

金管會日前已宣布將制定規範納管證券型代幣的發行（Security Token Offering, STO），資誠金融產業服務副營運長郭柏如今（2）日指出，目前針對投資人交易額度、平台業者發行量的規範可能過嚴，恐怕影響平台業者的生存空間。

針對STO政策，金管會於6月27日發布最新說明，表示將研訂我國STO相關規範，將核定具證券性質的虛擬通貨為《證券交易法》當中的有價證券，並按募資金額在多寡將STO採分級管理，募資金額在新台幣3,000萬元以下的案件，得豁免相關申報義務；募資金額3,000萬元以上之案件，則應依「金融科技發展與創新實驗條例」申請沙盒實驗。針對買賣平台業者更將祭出更強的管理規範，平台業者必須申請取得證券自營商執照，且最低實收資本額應為1億元。

同樣在虛擬貨幣的議題上，2019亞洲區塊鏈高峰會今日登場，作為主辦單位合作夥伴的資誠聯合會計師事務所、普華商務法律事務所也同步於會場外舉辦小型記者會，說明近來台灣STO規範的變化並提出觀點。

資誠金融產業服務副營運長郭柏如表示，金管會針對STO的交易額度另有限制，自然人對每一個STO案持有餘額不得逾30萬元，且單一平台受理第一檔STO案後，要等交易滿一年才能再受理第二檔STO的發行，一年只能做一檔，這不只會限制市場的量，平台業者也很難存活，此方案目前還沒正式上路，還要持續觀察是否有轉圜空間。

有關洗錢防治的議題，郭柏如表示，主管機關的第一個要求是實名制，能知道幣是從哪個國家來更好，這在技術上可行的，但主管機關也要有能力進行監理；以國外的例子來看，甚至可以追蹤一定金額以上的交易，是否有不當來源的幣源。

不過郭柏如仍表示，應正面看待台灣在法規上踏出第一步，對於這個新的資本市場，確實有必要保護投資人，而對於業者有一定的要求；對於想要「發幣」的新創業者，就是多了一個投資工具，3,000萬的投資額門檻，也是可以接受的。

普華商務法律事務所律師梁鴻烈指出，政府規範定調後，其實平台業者未來的角色，可能會扮演類似承銷的角色，同時又有創造話題、穩定價格等功能，其實是代表傳統證券商的功能，未來因應法規，可能要成為專業的證券人員、相應的法遵成本，這些都是業者過去比較沒有想到的，但是現在邊界變得清楚；反過來說，傳統的證券商是否能夠扮演STO交易平台，或是與平台業者合作、如何合作、是否有委外或整合可能，這些都是新興的問題。

梁鴻烈認為，正式歸管其實應視為「好消息」，讓市場上不同傾向的業者有所區別，認真進行來源追蹤及實名制的平台業者，將會具有競爭利基。

金管會募資資誠

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