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很會賺！國銀前五月大賺1,608億元 年增一成

2019-07-02 20:27經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今（2）日公布本國銀行前五月獲利，大賺1,608億元，比去年同期增加10.5%，除了大陸地區分行衰退外，包括國際金融業務分行（OBU）及海外分行，獲利成長都在兩位數以上。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，到今年5月底止，本國銀行放款總餘額29兆1,975億元，較上月底增加2,305億元。

放款增加的原因，主要國內分行授信增加，當月就增加2,000多億元，主要是國內民營企業周轉金的增加，單是周轉金就增加1,400億元。

在獲利表現方面，今年1到5月，全體國銀稅前盈餘1,608億元，比去年同期大幅增加10.5%，其中除了大陸地區分行獲利衰退外，其餘都成長。

OBU今五月獲利429億元，比去年同期成長四成，增幅最大，OBU獲利大增，主要是投資收益及利息淨收益都增加，顯示投資有不錯獲利，放款業務也持續成長。

增幅第二大的是海外分行，前五月賺179億元，比去年同期增加二成。

國內總分行部分，前五月稅前盈979億元，僅比去年同期微幅增加0.1%，其中5月單月獲利還衰退8%，黃光熙表示，5月獲利衰退，主要是利息淨收益減少，原因可能跟利差縮小有關。

至於大陸地區分行，今年前五月僅賺20億元，比去年同期大幅減少15.4%，其中5月單月更衰退35.2%。

黃光熙表示，大陸地區分行5月單月大幅衰退的原因，主要是利息淨收益減少，這跟國銀在大陸的放款等曝險金額下降也有關係。

此外，金管會表示，到5月底止，本國銀行逾期放款金額為702億元，較上月底減少17億元；逾期放款比率為0.24%，較上月底減少0.01個百分點，較去年同期減少0.03個百分點。

5月底此，本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為572.99%，較上月底增加16.39個百分點，整體備抵呆帳提列情形維持在較高水準，應屬穩健。金管會表示，將持續督促銀行提升資產品質及健全財務結構。

金管會金融業

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