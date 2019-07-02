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兆元級保險公司明年起需增設專業董監 金管會點名六家

2019-07-02 19:25經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會強化保險公司公司治理與董監事專業度與穩定度，修法要求明年起資產在新台幣1兆元以上的8家保險公司要提高專業董事比率，新修正草案明年元月1日適用，6家保險公司將因此需增設1位專業董事，有2家需增設專業監察人。

金管會保險局今（2）日公布經參酌「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」，已完成「保險業負責人應具備資格條件準則」修正草案之研議，將於近期內依法辦理預告，預計2020年元月1日開始適用。

此次修正重點為資產規模達新台幣1兆元以上的保險業，董監事人數在5人以下者，專業董事由2人調整為3人，董監事人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，專業常務董事由2人調整至3人，且專業董事應由自然人擔任。

保險局副局長張玉輝表示，目前國內資產逾兆元的保險公司有8家，分別是國壽、南山人壽、富邦人壽、新壽、台灣人壽、中壽、三商美邦人壽與全球人壽，其中修法通過後，明年開始需要增設專業董事的有6家，只需要增設1位專業董事；其中亦有2家需要增設專業監察人，一家要增設2位、一家只需增設1席。總計有六家保險公司需要調整。

並考量董事會多元組成有益公司治理，明定全體董事在13人以上者，專業的自然人董事得為5人。但單一法人及政府100%持股者，專業董事無須為自然人。

同時在競業禁止的關係人方面也有明文落實，不只規範本人還規範關係人，自然人或法人任保險業董監時，如該人或其關係人同時任其他金融機構董監事，原則推動為有利益衝突，但因公司法有控制從屬關係不在此限。另外明定政府及法人代表人被指定代表行使職務，亦需適用一定親屬關係不得任同一保險公司董監事、經理人的限制，是否有公司需要調整，保險局說尚未去了解。

保險新台幣

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