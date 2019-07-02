新光銀行數位小學堂 傳愛到偏鄉

2019-07-02 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光銀行致力於實踐企業社會責任，在推廣普惠金融上不遺餘力。新光銀行2日表示，日前特別舉辦一場偏鄉學童的金融教育活動──「新光銀行數位小學堂」，邀請新北市烏來國小學童參與，藉由參訪一般分行與館前數位分行，讓偏鄉學童對銀行的金融服務有更多的了解。

課程內容也對於數位金融各種新型態服務多所著墨，讓這群數位原生代的小朋友以數位方式建立良好的儲蓄、消費、記帳、理財等觀念。

新光銀行表示，為了讓烏來國小學童深刻體會到傳統金融服務與數位金融服務的變化，在活動中安排師生參觀一般分行，讓同學們在模擬的情境下體驗開戶、存款、提款、理財諮詢等金融服務。

活動除了參訪一般分行以外，也參訪去年5月新開幕的館前數位分行，透過介紹數位平台及設備讓偏鄉學童認識新型態的數位金融服務如何使他們的生活更加方便。當銀行服務越來越數位化之後，即使在偏鄉地區也可以便捷地享受金融服務，弭平偏鄉差距正是以數位推廣普惠金融的重大使命。

這次活動特別邀請「財團法人台灣永續能源研究基金會」對於活動策畫諮詢指導，更與國立臺北商業大學進行產學合作，邀請到國立臺北商業大學創新育成中心的「記帳雞」團隊，指引學童如何在通訊軟體LINE上進行記帳，藉由可愛的聊天機器人與學童互動，鼓勵學童從小培養記帳的好習慣。

新光銀行透過許多趣味互動與體驗課程的設計，希望帶給偏鄉學童的金融教育不只有知識上的傳遞，更要能讓學童感受到這些傳授可以實際在他們的日常生活中進行。