搶暑假出國商機 元大一次搞定你的換匯、保險

2019-07-02 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



元大銀行外幣提款機提供美元、日圓現鈔服務。圖/聯合報系資料照片 分享 facebook 7、8月向來是國人旅遊高峰期，元大金控提醒，近期有出國計畫的民眾可及早規劃金融及保險需求，旗下銀行、人壽子公司紛紛祭出優惠，讓民眾在旅遊同時，不僅可以賺取回饋金，還能保障自己。

其中，元大銀行「鑽金卡」提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限，更加碼回饋「鑽金一卡通聯名卡新戶」於日、韓刷卡消費，最高享4%現金回饋。同時，元大銀行外幣提款機也相當優「匯」，大方祭出美元優惠3分，再享免收現鈔結購手續費。

元大銀行秉持「帶著鑽金一起飛」的概念，主打無回饋上限、無消費門檻、無通路限制，「鑽金卡」除了提供海外消費2.2%回饋無門檻及上限外，當次出國期間消費滿額再享最高免費五日租用Wi-Fi上網分享器。

元大銀行除提供臨櫃兌換美元、日圓、港幣、歐元及人民幣等外幣現鈔服務外，元大銀行設有外幣提款機，24小時提領美元及日圓現鈔服務，持元大銀行晶片金融卡，於外幣提款機以新臺幣帳戶扣款提領外幣現鈔，除享有美元優惠3分、日圓優惠0.1分之匯率優惠外，再享免收現鈔結購手續費。

除此之外，規劃出國旅遊的同時，有鑑於航空公司罷工與天災滯留國外等情事時有發生，元大銀行所提供的旅行平安險，旅遊保險期間有彈性，最高投保天數可達180天，保險範圍包含傷害保險、海外突發疾病健康保險及海外旅遊不便險，並附贈全球海外急難援助服務。

另外，元大人壽也關心民眾，規劃旅遊行程時，別忘了投保旅行平安險讓旅途更安心，元大人壽網路投保「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」可於「旅遊全程」獲得意外身故及意外失能保障，主約更含意外重大燒燙傷保險金，符合保單條款約定之重大燒燙傷最多可理賠一次保險金額的25%，為旅行多添一份保障。此外海外旅遊還可附加傷害醫療、海外突發疾病保障之附加條款，讓您不用擔心意外傷害帶來的高額醫療費用，即使人在海外突然有急診、門診需求，就醫費用也都包含在保障範圍內。

相較於大部分刷卡送的旅平險，保障範圍僅包含「公共運輸期間」（詳細保障內容請參各家保單條款），「元大人壽Fun心遊旅行平安保險」享有更完整的保障，且從註冊會員、保費試算到完成投保，透過網路只需五分鐘就能搞定。且於航班起飛前1小時投保即可生效，無論在前往機場的路上、或候機的零碎時間，就能完成投保。