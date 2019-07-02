親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

去年8月傳跳票 高雄大八飯店今宣布停業

潤寅實業詐貸風暴 兆豐銀預估損失4.77億元

2019-07-02 18:11經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

老字號貿易商「潤寅實業」詐貸風暴持續延燒，合計共有13家國內銀行踩雷。兆豐金控今（2）日稍早公告，潤寅集團旗下公司於兆豐銀行合計授信餘額新台幣6.43億元，預估可能損失金額為4.77億元。

潤寅實業向13家銀行詐貸高達66億元，包括台企銀、王道銀行、華南銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、安泰銀行、國泰世華、玉山銀行、元大銀行、陽信銀行、星展銀行。

根據兆豐金控公告，潤寅集團旗下公司於兆豐銀行借款屆期未履約還款，且避不處理，合計授信餘額6.43億元，預估可能損失金額為4.77億元，兆豐銀行已進行相關債權保全措施。

台企銀稍早也說明，潤寅集團旗下公司借款屆期未履約還款，且無預警人去樓空，合計授信餘額13.38億元，預估可能損失金額為12.35億元；至於因應措施，台企銀表示已進行相關債權保全措施，並且提起訴訟。

王道銀行則表示，對潤寅實業相關公司「易京揚實業公司」有授信往來，目前餘額共計新台幣14.73億元，預估扣除擔保品及其他可回收金額後，損失約為新台幣6億元。

王道銀行表示，目前已經針對該預估損失全數提足呆帳準備，對公司財務及業務無重大影響，並已進行相關法律訴追程序。

兆豐銀行新台幣

相關新聞

楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10

鼓勵藝企合作 證交所納「促進文化」為企業社會責任

2019-07-02 14:56

銀行保管箱漸萎縮 渣打將全面退出

2019-07-02 14:38

情書、骨灰、證物全放裡面 保管箱藏多少祕密？

2019-07-02 14:38

7月起利變保單宣告利率降 保戶掌握3挑選要點

2019-07-02 14:09

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

匯市下半年變數多 美元短線仍走強

2019-07-02 10:46

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

證交所董座 許璋瑤續任

2019-07-02 01:04

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

金融業徵委託書 門檻拉高

2019-07-02 01:02

市場派搶經營權 難度增

2019-07-02 01:01

富邦金 奪亞洲最佳雇主獎

2019-07-02 00:56

台壽 數位創新揚名國際

2019-07-02 00:56

一銀 辦慈善音樂會慶生

2019-07-02 00:56

哪2家純網銀出線？ 月底公布

2019-07-02 00:25

實體店面電子支付 每筆5萬免認證

2019-07-01 23:46

中壽隱含價值增11％ 每股68元

2019-07-01 23:31

金管會衝電支 祭五大開放

2019-07-01 23:28

利他互惠型生態系統的純網銀 可發揮鯰魚效應

2019-07-01 21:33

在家也能看國際鈔券展覽 央行券幣數位博物館舉辦特展

2019-07-01 17:51

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

中租跨足機車融資 10年內車子可申貸

2019-07-01 14:58

新台幣早盤漲 對日圓重回0.28

2019-07-01 14:47

國泰金除息1.5元 首日強勢填息八成

2019-07-01 14:23

美日「鈔」級省 換日幣30萬可賺一碗拉麵錢

2019-07-01 13:39

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

除貿易戰 中華信評示警：金融機構正面臨兩項新興風險

2019-07-01 13:21

員工認同度九成 這家公司獲亞洲最佳雇主獎

2019-07-01 13:08

熱錢來了 台幣本周估升破31

2019-06-30 00:22

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:31

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

虧損逾20億 長榮航空第六大股東說話了

2019-07-02 14:07

18金釵偷跑罷工合法？ 實際數據打臉

2019-07-01 20:14

航空業界指這些跡象顯示 工會對長榮空服影響力降低

2019-07-02 09:47

無論今早協商成果如何 長榮空服今晚都要上凱道

2019-07-02 08:54

長榮曠職空服員班機何時靠橋？ 說法一變再變

2019-07-01 21:19

喝不到了？蘋果西打傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

2019-07-01 19:36

長榮罷工空服員爸媽力挺 現場溫情喊話、狂踩寶特瓶怒罵

2019-07-02 15:31

郝明義看罷工預告：諾曼地登陸做預告 就等著被殲滅了

2019-07-02 11:15

老字號貿易商詐貸66億 台企銀、王道銀等13家銀行踩雷

2019-07-02 13:05

影／遭記曠職長榮金釵哭了！長榮駁：不懲處合法罷工者

2019-07-01 18:56

長榮承諾不懲處基層會員 工會批混淆視聽：其他幹部呢？

2019-07-01 22:37

長榮勞資協商中 工會：若再破局不排除高強度抗議活動

2019-07-02 11:23

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

長榮罷工二次協商 工會理事長：堅持不放棄任何會員

2019-07-02 10:17

長榮航答應賠團客簽轉、滯留費用 旅行業不抗議了

2019-07-02 15:01

禁秋後算帳等談不攏 桃空職工：協商不成將無限期罷工

2019-07-01 20:15

長榮空服罷工出新招 推街頭快閃活動、19時辦凱道晚會

2019-07-02 12:38

長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28

所得稅法三讀修正 增長照扣除額12萬元

2019-07-01 18:45

長榮罷工》台式罷工其實很「溫馨」...一個台灣人親身面對韓國暴力抗爭的觀察

2019-07-02 13:00

空服員歸隊 懲處程序照走

2019-07-02 01:13

暴雨亂計畫！長榮空服西門快閃喊卡 凱道晚會20空姐出席

2019-07-02 16:41

日限關鍵材料輸韓 台廠得利

2019-07-02 01:24

長照扣除額12萬 明年報稅29萬戶受惠

2019-07-02 00:47

最新！長榮罷工協商 勞資兩度各自帶開討論空轉5小時

2019-07-02 17:32

大飲風暴擴大 傳蘋果西打斷貨

2019-07-02 01:21

金融工會挺空服員 譴責長榮踐踏工會團結權

2019-07-02 14:32

長照扣除額12萬 訂排富門檻

2019-07-02 01:14

張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29

潤寅實業倒閉引發關注 公股行庫一早積極檢視

2019-07-02 13:55

長榮罷工二次協商過程落差大 不秋後算帳無共識

2019-07-02 11:23

台積歐亞營運 何麗梅接掌

2019-07-02 01:33

長榮勞資周二協商 秋後算帳條款難解

2019-07-02 00:12

罷工戰線拉到暑假中期較有利？ 王浩宇質疑長榮肯讓步

2019-07-01 18:49

影響破37萬人！長榮最新公布7月21日前取消1878航班

2019-07-02 17:18

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

續挺長榮罷工 綠委鍾孔炤：支持他們就是支持自己

2019-07-02 13:38

長榮下一波減班 恐至20日

2019-07-02 01:13

益通虧損 通報大量解僱

2019-07-02 01:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top