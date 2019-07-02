潤寅實業詐貸風暴 兆豐銀預估損失4.77億元

2019-07-02 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



老字號貿易商「潤寅實業」詐貸風暴持續延燒，合計共有13家國內銀行踩雷。兆豐金控今（2）日稍早公告，潤寅集團旗下公司於兆豐銀行合計授信餘額新台幣6.43億元，預估可能損失金額為4.77億元。

潤寅實業向13家銀行詐貸高達66億元，包括台企銀、王道銀行、華南銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、高雄銀行、安泰銀行、國泰世華、玉山銀行、元大銀行、陽信銀行、星展銀行。

根據兆豐金控公告，潤寅集團旗下公司於兆豐銀行借款屆期未履約還款，且避不處理，合計授信餘額6.43億元，預估可能損失金額為4.77億元，兆豐銀行已進行相關債權保全措施。

台企銀稍早也說明，潤寅集團旗下公司借款屆期未履約還款，且無預警人去樓空，合計授信餘額13.38億元，預估可能損失金額為12.35億元；至於因應措施，台企銀表示已進行相關債權保全措施，並且提起訴訟。

王道銀行則表示，對潤寅實業相關公司「易京揚實業公司」有授信往來，目前餘額共計新台幣14.73億元，預估扣除擔保品及其他可回收金額後，損失約為新台幣6億元。

王道銀行表示，目前已經針對該預估損失全數提足呆帳準備，對公司財務及業務無重大影響，並已進行相關法律訴追程序。