保誠人壽調查 父母重視子女教育金勝過自身退休金

2019-07-02 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



暑假後又是新學期的開始，不少莘莘學子即將邁入新的求學階段。對於家長來說，教養子女與準備子女求學階段所需的教育金，永遠是養兒育女最重要的課題之一。

向來關心子女教育議題的英國保誠人壽，傾聽家長的心聲，針對家中有18歲以下小孩的台灣家長，透過網路進行2019子女培育大調查，結果發現，逾七成父母親重視孩子教育準備金勝於自己的退休金，近八成會為孩子準備大學以上的教育經費。

英國保誠人壽總經理王慰慈2日表示，英國保誠人壽強調「誠心誠意 從聽做起」的品牌承諾，從 H.E.A.R.傾聽客戶聲音出發，透過這次的子女培育大調查，分別針對台灣父母親對子女培育方式、對子女未來的期待、子女教育金規畫、子女理財觀培養等面向進行客戶意見搜集及分析。

調查結果顯示，在子女培育方面，有高達七成的受訪者(70.6%)，在子女教育及成長過程中，擔憂子女交友不慎或行為產生偏差。

針對現代科技變化快速，父母親認為子女需要具備的能力，以解決問題能力，及溝通與表達能力較為重要，分別占52.8%及50.9%。

近五成(47.7%)受訪者表示，會優先考慮安排孩子出國遊學或留學，並且會資助相關費用，但也有不考慮資助子女海外學習或體驗相關費用者(5.2%)，原因為：擔心子女安危；子女應該要學習儲蓄理財，並且自己負擔費用，及因為經濟能力不足，無法讓子女到海外體驗或學習等。

當問到父母對子女未來職業的期待時，有78.3%的受訪者認為現在台灣的教育，不足夠讓孩子有能力適應未來的職場，僅有10.2%的受訪者心中有傾向子女從事的職業，其中以醫護醫療業比率最高(31.2%)，其次是公務人員相關職業(18.5%)。

談到教育金準備，52.2%受訪者表示願意負擔子女教育經費到大學畢業；26.9%受訪者更表示願意負擔子女教育經費到研究所畢業。

68.6%受訪者表示，若要削減財物支出，最不可能犧牲子女的教育經費；有高達73.7%受訪者，認為準備子女教育經費，比準備自己的退休金重要，顯示現代父母對於準備子女教育經費的重視。

進一步細問，在儲備子女的教育費時，受訪者會：首先，減少或停止休閒活動或渡假(47.5%)；其次，犧牲私人時間或愛好(43.3%)；第三為，花時間多了解儲蓄教育金的工具(37.6%)。