永豐銀多路併進 助攻中小企業主拓版圖

2019-07-02 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



響應政府推動台商回流，永豐銀行積極推動多元服務；永豐銀行總經理莊銘福表示，為接軌全球經濟發展趨勢，永豐銀行規劃專業講座及面對面諮詢，協助客戶管理企業財務及配置家族資產，營運面則搭配旗下位於大中華經濟區及東南亞據點，加上創新數位化金融工具，並輔以資產管理及周轉貸款等金融工具，提供具備高度彈性的資金渠道，多路併進協助企業加速投資、擴張事業版圖。

政府推出多元措施，目前已吸引81家台商業者、逾4,117億元為台灣帶入豐沛投資動能；莊銘福表示，資金回流涉及資產配置、稅務規劃到家族傳承等重大議題，永豐銀今年已舉辦包括「經濟實質法」解析等講座，邀請上百位台商瞭解最新動態、進行全球稅務規劃，並協同專業顧問－例如，國際通商法律事務所－提供一對一、面對面諮詢，深入剖析企業需求並共同安排最佳解決方案。

莊銘福表示，為了服務企業多元布局，以粵港澳大灣區的香港、九龍、澳門等永豐海外分行及子行廣州分行，串接越南胡志明市分行，並偕同南京子行和上海，以及預計年底前營運的成都等據點，為客戶提供海外最佳服務網絡。

莊銘福表示，永豐亦積極推展金融科技為企業提供最佳應用工具；全新推出的數位整合帳戶「大戶DAWHO」於7分鐘即可完成開戶，並提供新台幣活儲100萬內利率1.1%優惠，可結合企業薪資轉帳需求，有助加速企業的人才招募工作。

永豐銀行即日起推出在台紮根融資方案，讓回流台商取得最佳資金彈性。莊銘福表示，透過專業資訊的提供與分享、全球各區域的在地化布局、不斷創新數位金融應用服務，永豐精準掌握企業的發展脈絡與動態需求，未來將持續推出多元、完整的解決方案與企業邁步向前。詳細內容請連結永豐銀行官方網站查詢。