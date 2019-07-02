楊金龍：資金短期大量頻繁進入 新台幣恐有升值壓力

2019-07-02 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行總裁楊金龍2日在台北出席「回流資金，再造產業成長契機」研討會，以「台灣資金運用的戰略思考」發表演講。中央社 分享 facebook

面對海外台商資金回流，中央銀行總裁楊金龍今（2）日表示，國內存在龐大超額儲蓄，如果未能對當前回流資金有效運用，將可能對央行雙率政策帶來新挑戰。

利率政策部分，金融帳開放使得短期跨境資本移動成為近年影響新台幣匯率重要因素，資金短期大量與頻繁進入，同時匯率偏離基本面，將不利穩定，新台幣將面臨升值壓力。

楊金龍並提到，假設資金大量回流停泊金融市場，恐將壓低國內利率水準，影響到央行貨幣機制有效運作。

因此，楊金龍建議，由於國內長期存在超額儲蓄，面對台商資金回流，提供五大結語，建議要引導到金融機構財富管理業務、改善友善投資環境、引導資金進入實質投資以利利率與匯率政策有效運作、提供海外資金匯回配套措施，並強調央行將會配合未來通過的海外資金匯回政策。

楊金龍今日出席金融研訓院舉辦的「回流資金，再造產業成長契機研討會」，他以台灣資金運用戰略思考為題，演講20分鐘。

根據央行統計，截至2018年，台灣對外淨債權達1兆2,805億美元，排名全球第五大；國內部分，2009年到2018年超額儲蓄率平均達11.4％，反映台灣儲蓄率高、投資率不足；2009年以來，因經濟金融不確定增加，企業投資率下降，由資金需求者轉為供給者，2017年企業超額儲蓄達到7.4％。

國際投資部位中，楊金龍表示，國人對外投資與外人對本國投資中的直接投資比重皆低，因此，戰略意義應是引導資金（包含國內與國外）投入實質投資，並透過跨國併購協助廠商全球布局，也可促進財富管理業務以及提升金融服務業生產力。

另外，也可引導資金投入長照產業，以及導入前瞻性投資，透過資本累積與深化提升生產力，帶動產業升級，增進經濟以及國人薪資成長。

第二、建議要替回流台商解決土地、水、電、勞工以及人才等問題。

第三、引導資金運用在實質投資，有利利率與匯率政策有效運作，協助國內經濟的持續成長。

第四、提供海外資金匯回因應的相關配套措施，例如閉鎖期設計、分散結匯時點、原幣保留再投資使用以及減少投資人反覆結匯的成本，以及掌握資金進出的資料，掌握對外匯、金融市場的影響。

第五、假設海外資金匯回草案獲得立法部分通過，央行將會配合執行，透過跨部會合作使專法效益達到最大。