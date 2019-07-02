鼓勵藝企合作 證交所納「促進文化」為企業社會責任

2019-07-02 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部今天發新聞稿指出，證交所已同意將「促進文化發展」納入「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」的「維護社會公益」實踐範疇。文化部長鄭麗君表示，此舉將實質鼓勵上市櫃公司贊助支持藝文發展。

文化部指出，為促進上市上櫃企業支持文化發展，自2017年起與行政院金融監督管理委會及台灣證券交易所啟動協調，證交所六月函覆文化部，同意將「促進文化發展」納入「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」。

鄭麗君表示，文化部已在今年初完成「文化事項與企業社會責任媒合平台（CSR Match）」的網站建置（網址：https：//csrmatch.moc.gov.tw），並建立企業贊助藝文之媒合機制，未來相關業務和媒合機制將移交給文化內容策進院擴大營運，以協助文化內容及藝文產業籌措資源。邀請各上市上櫃公司多加運用CSR機制和媒合平台，贊助支持台灣創意及藝文發展。

台灣證券交易所於2010年發布「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，建議各上市上櫃公司宜編製企業社會責任（CSR）報告書。金管會並於2017年規定資本額達50億元以上企業必須強制編製CSR報告書。實務守則並建議以「落實公司治理」、「發展永續環境」、「維護社會公益」、「加強企業社會責任資訊揭露」為CSR實踐原則。

然而，文化發展項目因並未明列於四項實踐原則範疇中。為此，文化部在鄭麗君上任部長之後，即與行政院金管會及證交所啟動協調，證交所最後函覆同意將「促進文化發展」明確納入「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」的「維護社會公益」範疇中。此舉將鼓勵企業結合CSR更加支持台灣藝文發展，促進各上市上櫃企業提供相關藝文團體資金贊助、包場、廣告或行銷等支持。