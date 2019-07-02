安聯人壽 蟬聯2019亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



世界上有沒有「夢幻企業」？最受員工信賴與愛戴的企業，到底長什麼樣子？

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽秉持「廣納菁英人才」(Inclusive Meritocracy)的企業文化，重視員工潛能及職涯規劃，積極塑造良好的員工體驗等具體措施，再度榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2019亞洲最佳企業雇主獎」（Best Companies to Work for in Asia 2019）肯定，從186家候選企業中脫穎而出，獲得高度品牌認同。

企業想獲利，更需要人才磁吸力。企業若只有漂亮的獲利數字，對爭取優秀人才加分有限，還需強勢的「雇主品牌」加持方能招募傑出人才。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯人壽很榮幸能獲得這個獎項，這個獎項也代表過去幾年來，安聯人壽經營團隊致力於執行”顧客導向”與”數位化轉型”的策略不但成效豐碩，並創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。

「從員工的回饋也得知我們一直走在對的方向」，台灣安聯人壽在安聯集團的年度員工調查，以高達九成的認同度名列全球第一。很榮幸能連續兩年度獲得這個獎項，「這個成果對我們意義非凡，也將成為我們持續追求卓越的一大動力」。

林順才進一步指出，安聯人壽傳承了安聯集團近130年的經營歷史，並將員工視為公司重要資產的企業文化，提供豐富多元且具吸引力的工作機會，並重視國際人才的培育與流動，投注HR資源於國際人才的發展，員工可透過參與跨國專案的任務，與其他國家交流與相互學習。

安聯集團自1999年進入台灣市場以來，不到20年的時間，年資超過十年的員工占了超過四成，即是員工對於安聯人壽用心經營的肯定。

「在安聯，我們致力守護員工及客戶的未來（We secure your future），因為我們深信，每一個人的人生都需要夥伴–無論何時常伴左右，不斷給予可靠及長久建議的堅實夥伴，為了不負使命，每一天，我們都將全力以赴，做到最好」。

「會賺錢」已不是人才青睞企業唯一原因，企業更需重視員工「幸福感」。安聯人壽人力資源部副總經理林惠真也表示，安聯對於員工領導才能的培訓不遺餘力，「我們不斷的透過培訓及輔導計畫持續協助員工發展、提升他們的能力」。

在台灣安聯人壽，100%員工每年都參與教育訓練課程，此外，還有豐富多元的數位課程可選擇。透過行動網路科技之運用，提供員工全年24小時學習無疆界、無時差的自主學習環境。

安聯除了重視人才的學習與發展，讓來自多元化背景的員工皆可以展現出高績效並全心投入在工作中；也積極打造公司成為幸福職場。

台灣安聯人壽去年舉辦「安聯親子日‧帶小孩來上班」活動，讓員工子女認識父母的職場環境，形成一股在工作與家庭之間平衡默默支持的力量。