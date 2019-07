安聯人壽 蟬聯2019亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02



世界上有沒有「夢幻企業」?最受員工信賴與愛戴的企業,到底長什麼樣子?

台灣投資型保險領導品牌安聯人壽秉持「廣納菁英人才」(Inclusive Meritocracy)的企業文化,重視員工潛能及職涯規劃,積極塑造良好的員工體驗等具體措施,再度榮獲亞洲權威性人力資源雜誌《HR Asia》「2019亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2019)肯定,從186家候選企業中脫穎而出,獲得高度品牌認同。

企業想獲利,更需要人才磁吸力。企業若只有漂亮的獲利數字,對爭取優秀人才加分有限,還需強勢的「雇主品牌」加持方能招募傑出人才。

安聯人壽總經理林順才表示,安聯人壽很榮幸能獲得這個獎項,這個獎項也代表過去幾年來,安聯人壽經營團隊致力於執行”顧客導向”與”數位化轉型”的策略不但成效豐碩,並創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。

「從員工的回饋也得知我們一直走在對的方向」,台灣安聯人壽在安聯集團的年度員工調查,以高達九成的認同度名列全球第一。很榮幸能連續兩年度獲得這個獎項,「這個成果對我們意義非凡,也將成為我們持續追求卓越的一大動力」。

林順才進一步指出,安聯人壽傳承了安聯集團近130年的經營歷史,並將員工視為公司重要資產的企業文化,提供豐富多元且具吸引力的工作機會,並重視國際人才的培育與流動,投注HR資源於國際人才的發展,員工可透過參與跨國專案的任務,與其他國家交流與相互學習。

安聯集團自1999年進入台灣市場以來,不到20年的時間,年資超過十年的員工占了超過四成,即是員工對於安聯人壽用心經營的肯定。

「在安聯,我們致力守護員工及客戶的未來(We secure your future),因為我們深信,每一個人的人生都需要夥伴–無論何時常伴左右,不斷給予可靠及長久建議的堅實夥伴,為了不負使命,每一天,我們都將全力以赴,做到最好」。

「會賺錢」已不是人才青睞企業唯一原因,企業更需重視員工「幸福感」。安聯人壽人力資源部副總經理林惠真也表示,安聯對於員工領導才能的培訓不遺餘力,「我們不斷的透過培訓及輔導計畫持續協助員工發展、提升他們的能力」。

在台灣安聯人壽,100%員工每年都參與教育訓練課程,此外,還有豐富多元的數位課程可選擇。透過行動網路科技之運用,提供員工全年24小時學習無疆界、無時差的自主學習環境。

安聯除了重視人才的學習與發展,讓來自多元化背景的員工皆可以展現出高績效並全心投入在工作中;也積極打造公司成為幸福職場。

台灣安聯人壽去年舉辦「安聯親子日‧帶小孩來上班」活動,讓員工子女認識父母的職場環境,形成一股在工作與家庭之間平衡默默支持的力量。