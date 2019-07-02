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中國信託愛心志工 陪伴弱勢孩童樂一夏

2019-07-02 11:02經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託愛心志工14年來持續在衛生福利部北區兒童之家（簡稱「北區兒童之家」）進行課輔志工陪伴計畫，每周六上午一對一進行課業指導與陪伴，累計服務場次達2,124場、逾15萬小時。

隨著暑假來臨，中國信託慈善基金會（簡稱「中信慈善基金會」）6月29日於桃園主題遊樂園舉辦「小世界大夢想」課輔共融營活動，讓北區兒童之家的小朋友與愛心志工們同樂，現場氣氛歡樂又溫馨。

中信慈善基金會關心弱勢兒童的教育與生活議題，自2004年起，由董事長辜仲諒發起推動企業志工文化，陸續成立課輔志工、美語志工，及理財志工等三大志工團隊，截至今年5月底，累計企業愛心志工人數達2,314人，累積服務時數達15萬2,267小時，以具體行動實踐「We are family」企業品牌精神。

每年夏天，中信慈善基金會例行舉辦課輔共融營活動，而今年的「小世界大夢想」課輔共融營，由中國信託近170位愛心志工帶領50位北區兒童之家所扶助孩童，以探索遊樂園區內的世界微縮景點為主軸，結合周邊遊樂設施進行關卡挑戰，除了共同體驗活動的趣味，也考驗彼此的團隊默契。

今年包括中信慈善基金會副董事長陳國世、執行長高人傑，以及中國信託金控主任祕書卓長興、台灣人壽股份有限公司總經理莊中慶、台灣彩券公司總經理蔡國基、中國信託綜合證券總經理林明杉、中國信託投信公司總經理張裕澤等主管也主動熱情參與。

陳國世致詞時表示，自己小時候住在鄉下，連鞋子都沒得穿，更別說到遊樂園區玩，藉此勉勵北區兒童之家的孩子把握當下，並珍惜一直陪伴在身旁的志工哥哥、姐姐們，也期許所有志工同仁保持這份服務熱忱，用生命影響生命，持續守護孩子的成長之路。

當天下午也為即將小學畢業的11位孩童們舉辦結業式，頒發畢業證書。在中國信託商業銀行擔任客服的愛心志工鄭世嬋，花六年時間長期陪伴阿誠，她猶記得四年前阿誠受到當時一社會傷害事件影響，竟然在聯絡簿上表示想效法，平時也有脫序行為，鄭世嬋內心暗自擔心之餘，也與其他共同陪伴阿誠的志工約定，在課輔時間要多陪伴，讓他當小幫手，培養阿誠的責任心與榮譽感。

慢慢地阿誠個性變得成熟，所幸沒發生原本擔憂的脫序行為，且是今年畢業考中成績最好的一位，讓鄭世嬋在當天對阿誠獻上祝福時，眼眶泛紅，特別感到欣慰。

過去接受扶助的阿順（化名）如今已經大學畢業，並成為中信課輔班第一位考取並就讀研究所的孩子，現在他也加入綠色背心志工行列，學期中抽空回到北區兒童之家，並勉勵弟妹們「人的價值要由自己決定、開創！」。

於中國信託銀行服務多年的許廣玉與林麗虹回憶當初擔任愛心志工，與阿順相處的印象，「阿順從小就是安靜乖巧的孩子，課業也不需要讓人太操心，是自我管理很好的孩子。」如今看到阿順從手心向上變成手心向下的人，更確信愛心志工長期陪伴的價值。

中信愛心志工陪伴弱勢孩童樂一夏。圖／中信慈善基金會提供
中信愛心志工陪伴弱勢孩童樂一夏。圖／中信慈善基金會提供
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