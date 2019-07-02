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新光人壽 發起網路投保公益捐書

2019-07-02 10:54經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台灣城鄉教育資源落差大，許多偏鄉弱勢兒童缺乏課外讀物資源，有鑑於學童的教育不能等，新光人壽今（2）日表示，為了喚起大家對偏鄉教育的關注，特別發起「幸福翻篇-買好險公益捐書抽大獎」網路投保活動。

民眾只要於12月底前上網投保i-going意外傷害保險、i平安傷害保險、My Way定期壽險（1年期保單含續期件）任一商品，就可以至誠品網路書店指定童書，並由新光捐書到博幼基金會，還有機會抽美國iRobot掃地機器人，鼓勵大家愛心做公益，也同時視自身需求增添更完善的保障。

生活中意外無所不在，若遭受突如其來的意外造成失能或身故，可能面臨工作被迫暫停而導致收入中斷，透過投保意外險可以分散風險，降低因意外事故發生時的經濟衝擊。

以新光人壽推出i平安傷害保險、i-going意外傷害保險為例，就提供了因意外所造成的人身意外保障。

許多人會選擇新光人壽My Way定期壽險，當遇到突發狀況導致身故或完成失能時，提供家人暫時性的財務保障。每年花少少的錢，幫自己投保意外險或定期壽險，為自己與家人準備全年365天的安心保障。

即日起至12月31日止，網路投保新光人壽i平安傷害保險、i-going意外傷害保險、My Way定期壽險任一商品(1年期保單含續期件)，即可參加「幸福翻篇-買好險公益捐書抽大獎」活動。

購買指定商品，就可以到誠品網路書店活動專區指定一本童書，由新光人壽替您捐贈給博幼基金會孩童閱讀，還有機會抽中美國iRobot掃地機器人（價值8,000元），為自己準備365天安心保障，讓偏鄉孩子擁有一段溫暖的閱讀時光。

新光人壽24小時網路投保，隨時隨地提供安心保障，而且好禮獎不完。9月底前加入新光人壽網路投保會員，可獲得誠品網路書店50元折價券及肯德基優惠券。活動期間，購買任一商品，不限金額，再獲得誠品網路書店100元折價券。

博幼基金會是由前暨南大學校長李家同教授創立，秉持「窮困孩子的唯一希望來自教育」的想法，持續提供課輔服務超過16年，致力「讓知識帶希望回家」的願景，提升窮孩子未來的競爭力。

新光人壽發起網路投保公益捐書。圖／新光人壽提供
新光人壽發起網路投保公益捐書。圖／新光人壽提供
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