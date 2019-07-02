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長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

康健人壽 獲2019年亞洲最佳企業雇主獎

2019-07-02 10:06經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

康健人壽致力打造全方位幸福職場，榮獲HR Asia「2019亞洲最佳企業雇主獎」，該獎項由亞洲權威人力資源專業刊物HR Asia來台頒發。

康健人壽2日表示，該公司今年首次報名參加就脫穎而出，在職場文化、領導激勵、員工培育發展、員工向心力、投入度與團隊凝聚力等項目獲得的分數皆遠優於業界平均，顯示康健人壽促進員工健康及發展的努力，不僅得到內部人員高度認同，也獲得外部專家學者的肯定。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）指出，康健人壽為在台歷史最悠久的外商壽險公司之一，今年慶祝成立30周年。

做為在地永續發展的企業雇主，「我們將人才視為企業最重要的核心資產」，每年透過集團全球及在地各種員工調查了解同仁的感受及需求，並提供優於市場的員工福利，塑造一個高投入度的工作團隊及企業文化。

康健人壽認為員工在幸福的環境下工作，有助於強化團隊向心力，並且產生正向循環，進而讓客戶感受到更完善的服務。

邵駿崴說明，因應新世代人才需求，管理上除了透過創新制度和投入大量資源培育員工，幫助他們在職場上發揮優勢外，更透過公司文化建立及政策推動落實員工福利，讓所有措施看得到也用得到，當員工樂在工作、幸福有感，才能留下好人才。

康健人壽的幸福職場文化特別針對員工在不同人生階段提供多項支持與協助，讓員工能兼顧家庭和工作，例如員工享有全薪「緊急看護假」，臨時有需求時，能夠在不影響收入的狀況下安心照顧家人。

康健人壽在推動全方位幸福職場的創新措施包括：

一、全方位身心關懷福利：全額補助健康檢查，照護員工身體健康，並透過職醫、職護定期追蹤高危險疾病個案。同時關懷員工心理及壓力指數，透過設置員工協助方案（Employee Assistance Programs），提供心理、法律、理財、健康、管理等諮商和資源引介，全方位關懷並幫助員工解決生活困擾，進而更能專注於工作。

二、健康樂活文化：康健人壽提倡員工於工作之餘，從事健康活動以達到身心健康，積極舉辦多元健康活動如自行車賽、龍舟賽、健走活動，並鼓勵和贊助員工辦理社團活動。

健康樂活的公司文化也體現在員工每年積極參與母公司信諾集團舉辦的年度全球健康大挑戰（Global Fitness Challenge），2018年短短六周內就累積運動時間達46萬分鐘，高居信諾集團全球市場第三名。

三、女性職場孕期關懷：溫馨關懷女性員工，在懷孕40周期間，提供好孕包、孕期衛教課程，以及定期關懷電話提供諮詢，讓懷孕媽媽渡過孕期的不適，並能在職場上有優秀的工作表現。

四、優質給假制度：員工享有10~15日以上年假，12周全薪產假、20天全薪陪產假、最長20天緊急看護假以及最長20天領養假，給予同仁更多規劃工作及生活的靈活彈性。

五、高額專業進修補助：提供個人一年最高30萬元的學位及專業證照進修補助，鼓勵員工自我增值成長。

康健人壽人力資源副總經理李亞琪出席 HR Asia在台舉辦的頒獎典禮，領取201...
康健人壽人力資源副總經理李亞琪出席 HR Asia在台舉辦的頒獎典禮，領取2019年亞洲最佳企業雇主獎。圖／康健人壽提供
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