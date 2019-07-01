親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮空服員罷工
長榮罷工衝擊
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

實體店面電子支付 每筆5萬免認證

2019-07-01 23:46聯合報 記者邱金蘭／台北報導

為推動電子支付，金管會將公布五大開放措施，包括可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款。...
為推動電子支付，金管會將公布五大開放措施，包括可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款。圖為一卡通。 圖／聯合報系資料照片
分享
衝刺電子支付，金管會近日將發布電子支付機構五大開放措施，包括開放可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款，放寬實體店面交易免指示及確認的金額門檻，從單筆一萬元提高到五萬元，並可發行專用儲值卡等。

金管會表示，電子支付機構業務管理規則修正案已預告完成，近日就會發布實施，這次修正共有五大開放措施，有利電支機構業務推動，並提高使用者方便性。首先是開放電支機構發行電支帳戶專用儲值卡。官員說，目前電支帳戶是連結到存款帳戶、信用卡，以後多一個選擇，例如可到超商購買專用儲值卡，存入電支帳戶；但每張儲值卡上限五千元，單次購買儲值金額則不能超過五萬元，且不得以信用卡購買。

第二，放寬使用電支帳戶到實體店面交易時，不用支付指示及再確認的交易門檻，從現行單筆一萬元，每月累計交易金額三萬元，提高至每筆五萬元，每日十萬元，每月廿萬元。依現行規定，拿手機去商家購物，金額不高時，不需要使用者支付指示及再確認，放寬門檻後，刷了一次就過了，可讓交易更順暢。

第三，開放電支機構提供使用者間訊息傳遞服務，例如賣家對買家通知物流配送延遲，或交易臨時突發狀況等訊息；目前網購已有類似的物流資訊傳遞。第四，開放可以使用電支帳戶到超商、超市，繳交水電費、停車費、稅捐、罰款等。官員說，現在到超商繳交這些稅費，除現金外，也可用悠遊卡等電子票證，未來增加電支帳戶。

最後，考量實務上電支帳戶使用者墊款的需求，比照電子票證，可以墊款，就像現在悠遊卡一樣，不夠付當次交通費時，可以先墊款。

此外，官員表示，這次修正也增訂強化收款使用者（商家）的通報及審查機制，未來電支機構須把合作的商家資訊報到聯徵中心，包括簽約、解約資料等，例如商家在別的地方出問題、違規等，其他電支機構就可查詢。修正案原本規定，交易金額達八萬元的個人賣家也要通報，由於預告期間外界反應認定不明確，金管會決定明定為最近六個月內，平均月交易金額達八萬元的個人使用者，也要通報資料。

超商儲值卡金管會悠遊卡電費

相關新聞

金融業徵委託書 門檻拉高

2019-07-02 01:02

保戶荷包又要縮水了！300 張利變保單 大降息

2019-07-02 01:16

證交所董座 許璋瑤續任

2019-07-02 01:04

外資匯入 台幣一度升破31

2019-07-02 01:03

市場派搶經營權 難度增

2019-07-02 01:01

哪2家純網銀出線？ 月底公布

2019-07-02 00:25

利他互惠型生態系統的純網銀 可發揮鯰魚效應

2019-07-01 21:33

在家也能看國際鈔券展覽 央行券幣數位博物館舉辦特展

2019-07-01 17:51

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

中租跨足機車融資 10年內車子可申貸

2019-07-01 14:58

新台幣早盤漲 對日圓重回0.28

2019-07-01 14:47

國泰金除息1.5元 首日強勢填息八成

2019-07-01 14:23

美日「鈔」級省 換日幣30萬可賺一碗拉麵錢

2019-07-01 13:39

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

除貿易戰 中華信評示警：金融機構正面臨兩項新興風險

2019-07-01 13:21

員工認同度九成 這家公司獲亞洲最佳雇主獎

2019-07-01 13:08

FinTech效應 國銀分行0增加

2019-06-30 23:21

金融除息大秀 國泰打頭陣

2019-06-30 23:20

壽險買債券ETF 套上緊箍咒

2019-06-30 23:20

滙豐銀 蟬聯亞洲最佳雇主

2019-06-30 23:17

銀行搶聯貸主辦 靈活操盤

2019-06-30 23:17

外資買盤…金融股填息關鍵

2019-06-30 23:17

債券ETF投報率誘人 資金搶進

2019-06-30 23:15

熱錢來了 台幣本周估升破31

2019-06-30 00:22

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 15:01

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:31

永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00
看更多

熱門文章

哈日族還在等什麼？ 台幣升破31日圓換匯見0.28字頭

2019-07-01 10:04

長榮航空為何不讓步 專家：要顧及所有員工、股東權益

2019-07-01 11:55

李茂生預言：罷工落幕後血汗依舊 民眾仍會搶長榮優惠

2019-07-01 08:47

18金釵偷跑罷工合法？ 實際數據打臉

2019-07-01 20:14

陳芳明：若長榮繼續秋後算帳「我至少可以罷乘吧」

2019-07-01 08:15

老縣長千字文批：我以父愛看待罷工，長榮卻以父權處理

2019-07-01 17:46

18名罷工空服員遭記曠職 工會：網友人身攻擊將提告

2019-07-01 13:46

喝不到了？蘋果西打傳供貨不穩 部分通路暫停銷售

2019-07-01 19:36

長榮曠職空服員班機何時靠橋？ 說法一變再變

2019-07-01 21:19

長榮罷工「18金釵」又少1人！已4人領三寶回公司服勤

2019-07-01 16:58

影／遭記曠職長榮金釵哭了！長榮駁：不懲處合法罷工者

2019-07-01 18:56

換季整理衣服除了丟舊衣回收箱 這樣做更有意義

2019-07-01 11:34

立法院三讀 長照扣除額今年起適用

2019-07-01 18:21

罷工進入延長戰 前空姊訴：長榮從沒把空服員當人看！

2019-07-01 16:39

郝明義：秋後不算帳的一個最卑微的起點

2019-07-01 11:20

遭記曠職空服員泣訴壓力大 盼外界勿模糊罷工焦點

2019-07-01 14:15

蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56

國內離岸風電 授信、風控人才根本還沒準備好

2019-07-01 06:00

長榮航空罷工手事件 王浩宇：越踩越硬，恐難再妥協了

2019-07-01 14:36

長榮罷工空姐1人1信 籲董總參加2次協商保障安全回家路

2019-07-01 11:41

禁秋後算帳等談不攏 桃空職工：協商不成將無限期罷工

2019-07-01 20:15

長榮承諾不懲處基層會員 工會批混淆視聽：其他幹部呢？

2019-07-01 22:37

使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24

所得稅法三讀修正 增長照扣除額12萬元

2019-07-01 18:45

長榮懲處擅離職守空服員 工會駁他們有告知座艙長教官

2019-07-01 19:28

欠稅大戶又是熟面孔 這個家族欠稅逾50億

2019-07-01 09:03

長榮空服員罷工 2日晚凱道「應援之夜」作夥感謝

2019-07-01 12:04

堅持走完不當勞動行為裁決程序 長榮：建立罷工案先例

2019-07-01 16:11

張孝威閃退TVBS董事長職務 傳陳文琦接任

2019-07-01 19:29

反擊秋後算帳說 長榮航：工會操作假議題

2019-07-01 17:44

高鐵增班、提早發車 中南部旅客轉乘機捷到機場更便捷

2019-07-01 13:12

長榮空服罷工 觀光業者：機票變貴 人進不來

2019-07-01 16:25

罷工戰線拉到暑假中期較有利？ 王浩宇質疑長榮肯讓步

2019-07-01 18:49

長榮空服員罷工秋後算帳？工會籲資方撤24人曠職

2019-07-01 12:31

台積電最高女性主管何麗梅接掌非美地區業務

2019-07-01 16:24

房仲也玩斜槓！21世紀不動產搶攻「租屋」市場大餅

2019-07-01 16:40

長榮勞資協商破局 他喊話：抱丟飯碗的決心才有機會

2019-07-01 16:39

後郭台銘時代啟動 鴻海新董座劉揚偉上任

2019-07-01 12:29

管它美中貿易戰 勞動基金前5月大賺2251億元

2019-07-01 11:16

罷工長榮空姐遭偷拍霸凌 工會：錄影存證保留法律追訴

2019-07-01 14:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top