實體店面電子支付 每筆5萬免認證

2019-07-01 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 邱金蘭 ／台北報導



為推動電子支付，金管會將公布五大開放措施，包括可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款。圖為一卡通。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 衝刺電子支付，金管會近日將發布電子支付機構五大開放措施，包括開放可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款，放寬實體店面交易免指示及確認的金額門檻，從單筆一萬元提高到五萬元，並可發行專用儲值卡等。

金管會表示，電子支付機構業務管理規則修正案已預告完成，近日就會發布實施，這次修正共有五大開放措施，有利電支機構業務推動，並提高使用者方便性。首先是開放電支機構發行電支帳戶專用儲值卡。官員說，目前電支帳戶是連結到存款帳戶、信用卡，以後多一個選擇，例如可到超商購買專用儲值卡，存入電支帳戶；但每張儲值卡上限五千元，單次購買儲值金額則不能超過五萬元，且不得以信用卡購買。

第二，放寬使用電支帳戶到實體店面交易時，不用支付指示及再確認的交易門檻，從現行單筆一萬元，每月累計交易金額三萬元，提高至每筆五萬元，每日十萬元，每月廿萬元。依現行規定，拿手機去商家購物，金額不高時，不需要使用者支付指示及再確認，放寬門檻後，刷了一次就過了，可讓交易更順暢。

第三，開放電支機構提供使用者間訊息傳遞服務，例如賣家對買家通知物流配送延遲，或交易臨時突發狀況等訊息；目前網購已有類似的物流資訊傳遞。第四，開放可以使用電支帳戶到超商、超市，繳交水電費、停車費、稅捐、罰款等。官員說，現在到超商繳交這些稅費，除現金外，也可用悠遊卡等電子票證，未來增加電支帳戶。

最後，考量實務上電支帳戶使用者墊款的需求，比照電子票證，可以墊款，就像現在悠遊卡一樣，不夠付當次交通費時，可以先墊款。

此外，官員表示，這次修正也增訂強化收款使用者（商家）的通報及審查機制，未來電支機構須把合作的商家資訊報到聯徵中心，包括簽約、解約資料等，例如商家在別的地方出問題、違規等，其他電支機構就可查詢。修正案原本規定，交易金額達八萬元的個人賣家也要通報，由於預告期間外界反應認定不明確，金管會決定明定為最近六個月內，平均月交易金額達八萬元的個人使用者，也要通報資料。