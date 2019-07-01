台灣人壽連續兩年榮獲AITA亞洲保險業科技獎

2019-07-01 22:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



因應數位趨勢及集團數位轉型發展方向，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」），積極投入數位化服務創新，提升服務效率，今（2019）年以「龍e賠一拍就匯」專案榮獲亞洲保險業科技獎（Asia Insurance Technology Awards, AITA）創新及新興科技（Innovation and Emerging Technologies）獎項，為臺灣唯一獲獎公司，由客戶服務處曾玉潔副總經理代表出席於曼谷舉辦之頒獎典禮。

去年台灣人壽以EdgE專案獲得數位暨全通路科技（Digital and Omnichannel Technologies）殊榮，今年再傳出捷報，以「龍e賠一拍就匯」專案榮獲創新及新興科技（Innovation and Emerging Technologies）獎項，顯示台灣人壽在數位發展上的努力深受國際級肯定。

台灣人壽以解決客戶痛點為出發，開發線上引導式申請書填寫並依申請項目主動提示應備文件，免除保戶花時間研究如何填寫紙本申請書之不便；以拍照方式並用更安全的E2EE加密數位技術先行傳送申請文件影像，節省保戶郵寄等待時間；引進eACH即時匯款技術，省卻了財會及銀行批次作業流程，讓保戶可立即獲得理賠金。在結合上述創新技術及流程後，設計建置了「龍e賠」理賠申請系統，讓保戶體驗從過往3至7天才能領到理賠金，縮短為30分鐘的快速理賠服務。

目前每月皆有數百位保戶使用「龍e賠」體驗快速理賠服務，年齡層多為 30至40歲青壯年族群。曾有保戶因胎位不正剖腹生產，本以為無暇申請理賠，就在業務員前往月子中心探望時，協助使用「龍e賠」線上申請後，還在與保戶寒暄並祝賀喜獲麟兒之際，不到30分鐘保戶即收到理賠金已入帳的簡訊通知，速度之快讓保戶深感數位時代的便利性。