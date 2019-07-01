在家也能看國際鈔券展覽 央行券幣數位博物館舉辦特展

2019-07-01 17:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行券幣數位博物館宣布推出新主題特展，新特展名稱「文明的推手」。記者楊筱筠／攝影 分享 facebook

中央銀行券幣數位博物館今（1）日宣布推出新主題特展，新特展名稱「文明的推手」，主打三單元「科學家」、「文學家」以及「藝術家」，網路展出還附有語音導覽，適合學子暑假期間上網就可以瀏覽55張各國央行曾經或正在發行的鈔券。

今年是央行第七年展出券幣數位博物館，每年展出的議題都不同。過去曾經展出動物聯合國、秀麗山水等等專題或主題，主打不用出門，在家24小時都可觀看，目前累積瀏覽人次50萬人以上，許多學校、課輔班都會讓學子觀看瀏覽，今年央行再度推出新議題，共有三大單元「科學家」、「文學家」以及「藝術家」。

其中「科學家」專題中，展出鈔券包括提出天體運行論的波蘭天文學家哥白尼、發現青黴素的蘇格蘭生物學家弗萊明、有數學王子美譽的德國數學家高斯。

「文學家」專題中，則有莎士比亞、丹麥知名童話作家安徒生等人；「藝術家」則有瑞典電影大師柏格曼。

在央行券幣博物館中，展出了1928年在西班牙發行的鈔券，也有1954年丹麥發行的鈔券，正面就是丹麥知名童話作家安徒生。

央行官員今日強調，此次展出的55張鈔券都獲得齊發行機構同意展示，其中部分鈔券已經不再流通，極為罕見，更是彌足珍貴。民眾可以隨時於央行券幣數位博物館網站線上觀賞世界各國鈔票的設計風格與特色，並經由主題介紹，了解先賢對人類文明發展的卓越貢獻。