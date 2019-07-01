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蝦米？！逾200張利變保單7月大降息

2019-07-01 16:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

逾200張新台幣、外幣包括美元、澳幣、人民幣利變保單7月再度降息，保戶的荷包又要...
逾200張新台幣、外幣包括美元、澳幣、人民幣利變保單7月再度降息，保戶的荷包又要縮水了。 聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
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蝦米？！逾200張新台幣、外幣包括美元、澳幣、人民幣利變保單7月再度降息！這已經是保險公司年今年4月以來第三度降息，且家數與影響保單數也開始不斷增加，截至下午統計已逾210張保單調降宣告利率，範圍明顯擴大，保戶的荷包又要縮水了。

國泰人壽、富邦人壽繼6月率先調降新台幣幣利變保單宣告利率，7月再度宣布降息，且範圍擴及美元、人民幣、澳幣等外幣保單。美元從年初還有近4％的水準，4月、7月二度降息，只剩下3.5％，100萬元六年就少了3萬多元的利息。

中壽保單宣布7月宣告利率調整，包括台幣65檔，澳幣6檔，總共71檔，目前調整檔數最多，台幣宣告利率調幅為3~23個基本點，澳幣10個基本點。全球人壽也調降11張新台幣利變保單利率，普遍降0.1%，遠雄人壽共17張台躉商品由2.7%調降至2.6%

國壽今公告調整現售28張各種幣別保單利率，7月新台幣利變保單宣告利率全面調降5個基本點（1基本點等於0.01百分點），影響保單13張；美元及人民幣利變保單則降10個基本點，各影響12張及1張保單，澳幣降20個基本點，影響2張，合計調降28張商品。國壽解釋調降原因是因近期國際債市利率持續下滑及中美貿易戰的影響。

富邦人壽則是美元保單及澳幣保單宣告利率全部降到3.5％，最高調幅是15個基本點，7月兩大壽險龍頭的新台幣利變主力保單宣告利率多在2.5％，美元則在3.5％附近，若保戶扣除附加費用等，新台幣100萬元本金六年大約會少逾萬元的利息。

富邦人壽總計調整27張美元保啊，其中17張現售、10張為停售。公司表示，是考量美國停止升息，下半年降息機率大增，美國債券利率持續走低。澳洲央行6月初降息1碼，未來可能還會再次降息，澳洲債券利率也有大幅的下滑。基於以上，在考量未來風險性及兼顧公司穩健經營下，調整美元及澳幣宣告利率。

據了解，台灣人壽、新光人壽、三商美邦人壽及南山人壽都會宣布調降宣告利率，先調新台幣保單，大部份宣告利率從2.7％降到2.5~2.6％附近。

保單新台幣降息

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