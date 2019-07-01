使用電子支付更方便了 金管會開放五大措施

2019-07-01 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



力推電子支付，金管會近日將發布開放電子支付機構五大開放措施，包括開放可用電支帳戶到超商繳水電費、罰款，放寬實體店面交易免指示及確認的金額門檻，從單筆1萬元提高到5萬元，並可發行專用儲值卡等。

金管會表示，「電子支付機構業務管理規則」修正案已預告完成，近日就會發布實施。這次修正共有五大開放措施，有利電支機構業務推動，並提高使用者方便性。

包括第一，開放電支機構發行電支帳戶專用儲值卡。官員表示，目前電支帳戶是連結到存款帳戶、信用卡，以後多一個選擇，例如可到超商購買專用儲值卡，存入電支帳戶。

但每張儲值卡上限是5,000元，單次購買儲值金額則不能超過5萬元，而且不得以信用卡購買。

對於沒有存款帳戶、信用卡者來說，就可以多一個儲值卡選擇，也讓業者在行銷策略上有更多的變化。據了解，歐付寶已向金管會表達有意發行專用儲值卡。

第二，放寬使用電支帳戶到實體店面交易時，不用支付指示及再確認的交易門檻，從現行單筆1萬元，每月累計交易金額3萬元，提高至每筆5萬元，每日10萬元，每月20萬元。

官員說，現行規定，拿手機去商家購物，類似使用現金的面對面交易，金額不高時，不需要使用者支付指示及再確認，放寬這項門檻後，刷了一次就過了，可以讓交易更順暢。

第三，開放電支機構提供使用者間訊息傳遞服務。官員表示，例如賣家對買家通知物流配送延遲，或交易臨時突發狀況等訊息。

目前上網購物，已有類似的的物流資訊傳遞，未來使用電支帳戶購物，也可有這類的訊息傳送。

第四，開放可以使用電支帳戶到超商、超市，繳交水電費、停車費、稅捐、罰款等。

官員說，現在到超商繳交這些稅費，除了使用現金外，也可用悠遊卡等電子票證，未來增加電支帳戶。至於手續費，則看電支機構跟超商如何談了。

第五，考量實務上電支帳戶使用者墊款的需求，比照電票，可以墊款，就像現在悠遊卡一樣，不夠付當次交通費時，可以先墊款。

此外，這次修正也增訂，強化收款使用者（商家）的通報及審查機制，未來電支機構必須把合作的商家資訊報到聯徵中心，包括簽約、解約資料等，例如商家在別的地方出問題、違規等，其他電支機構就可查詢。