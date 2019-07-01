除貿易戰 中華信評示警：金融機構正面臨兩項新興風險

2019-07-01 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



除了美中貿易戰，可能會影響金融機構授信處理的風險外，中華信評表示，網路攻擊威脅的升高，以及金融科技創新，則是所有台灣金融機構目前面臨的最主要新興風險。

中華信評預期，台灣金融機構的信用結構可在今年下半年期間大致維持穩定，不過，未來將會面臨更大的風險與挑戰，特別是將會受到來自全球經濟不確定性與美中貿易戰緊張情勢升溫的潛在衝擊。

由於台灣經濟高度依賴出口，而且與中國的經濟往來關係緊密，因此只要貿易戰的情勢升溫且時間拖長，最後都將損及台灣的經濟活動表現，進而使台灣金融機構長期的業務成長與資產品質受到影響。

中華信評預期，銀行業今年的不良放款與授信損失可能只有小幅度增加，但若未來貿易戰愈演愈烈，銀行業惡化的程度愈趨嚴重，若真發生，更會削弱台灣企業的信用強度，並對銀行業者的資產品質產生連鎖性影響。

此外，隨著科技潮流，各家金融機構均在發展金融科技。中華信評認為，若想要維持競爭力並趕上同業對新金融科技平台的應用，則對其業務作業進行數位化轉型絕對是必要的，事實上，新科技不斷推陳出新，無可避免地將會迫使業者投入更多人力、資源及費用，以協助其營運作業邁向數位化。

金管會也將於本月發放至少兩張的純網銀執照，中華信評表示，應不會在今、名兩年內改變台灣銀行業的生態版圖。儘管如此，新型態的銀行出現，可能會改變客戶使用銀行的方式，進而影響各銀行業者的業務策略發展方向。