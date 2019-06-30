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未來一周貨幣政策 澳洲可能降息

2019-06-30 22:08經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

未來一周各國央行貨幣政策該留意哪些事？富蘭克林證券投顧表示，應留意澳洲央行可能降息1碼。

下周共有三個主要國家央行將召開利率會議，綜合市場看法，澳洲7月2日可能降息1碼至1.%；瑞典7月日3可能持平於-0.25%；波蘭7月3日可能持平於1.5%。

央行降息澳洲

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