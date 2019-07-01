壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

2019-07-01 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邱金蘭 ／台北報導



壽險業投資債券ＥＴＦ，金管會祭出兩道緊箍咒。圖為金管會主委顧立雄。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

防堵壽險業藉投資債券ＥＴＦ規避國外投資上限，金管會祭出兩道緊箍咒，除了對壽險業投資債券ＥＴＦ擬增訂匯率風險係數，也下令十三家投信分散單一投資人投資比率，首波降五個百分點，十月底全面檢視，未達標者擬禁發新基金。

在龐大壽險資金湧入下，國內債券ＥＴＦ規模迅速擴增，前年底才七六三億元，去年底暴增至三七四七億元，今年五月底，又擴增到七二九五億元，持續呈倍數成長。

到四月底止，壽險業投資債券ＥＴＦ金額有六一一七億元，不論是債券ＥＴＦ規模或壽險業投資金額，均雙創新高。

為防範壽險業藉投資債券ＥＴＦ規避國外投資，並整頓債券ＥＴＦ過度集中在壽險業，金管會祭出兩大措施，首先是壽險業投資債券ＥＴＦ擬增加匯率風險係數。知情官員表示，債券ＥＴＦ是台幣計價，不計入壽險業的國外投資額度，但債券ＥＴＦ投資國外的債券，對投資人來說仍有匯率風險，會反映在債券ＥＴＦ淨值上。

不過，目前壽險業投資債券ＥＴＦ，計算保險業資本適足率（ＲＢＣ）的風險係數是百分之八點一，未避險也不用加計匯率的風險係數是百分之六點六一，因此金管會擬增訂匯率風險係數，預計十月底前公布，最快今年底ＲＢＣ可適用。

由於風險係數愈高，計算出來的ＲＢＣ會愈低，讓壽險業面臨增資壓力，因此，此舉可抑制壽險業過度集中投資債券ＥＴＦ現象。

第二項措施是分散債券ＥＴＦ投資人。官員說，新成立的基金，單一投資人投資比率不得超過百分之五十，滿半年則不能超過百分之三十。至於舊基金則要求所有發行債券ＥＴＦ的投信業者提分散計畫，每半年要降五個百分點，一年降十個百分點；第二年降十個百分點，一直降到百分之七十以下。

舉例來說，如果單一壽險業投資比率百分之九十五，半年降五個百分點到百分之九十，一年就降至百分之八十五，一直降到百分之七十以下才符合規定。官員說，已有十三家投信提分散計畫，十月底將面臨第一個半年，金管會將全面檢視，未達標者可能無法再發行新基金。

據了解，目前單一壽險公司投資比率最高達百分之九十以上，七到八成的也不少。官員說，隨著基金規模擴大、其他新的法人進來，或壽險業獲利了結等，都可能使壽險業投資比率下降。