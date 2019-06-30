破天荒 今年首度出現沒銀行申請分行

2019-06-30 13:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 破天荒! 金融科技浪潮衝擊下，國內首度出現沒有銀行申請增設分行現象，金管會公布今年5月金融機構申設分支機構核准名單，結果只有信合社獲准增設分社，銀行則是從缺，而且是連申請都沒有。

為提高金融機構增設分支機構彈性及推動金融服務普及性，金管會從2017年10月起，已放寬金融機構可在每年5月及11月提出申請等條件，上周公布今年5月申請案審核結果。

金管會表示，花蓮二信及彰化鹿港信合社兩家申請，並分別獲准在可經營業務區域範圍內，各增設一處分社。至於銀行，則是無人申請。

金管會今年1月公布核准去年11月申設案時，還有兩家銀行獲准設三家分行，但今年5月這波，則是沒有銀行提出申設分行案，為歷年首見。

為解決銀行家數過多問題，過去2004年到2007年間，政府曾暫停核發分行執照。今年5月沒有銀行申設分行，則是近幾年，在數位金融衝擊下，銀行已陸續裁併分行，申設分行需求相對減少。

根據金管會資料，去年本國銀行分行家數持續衰退，去年一年共少了14家，使得分行家數降至3,403家，為七年來新低；今年4月底止，持續降低至3,398家，已是2012年來新低。

去年一年本國銀行有些裁撤分行，有些則增設分行，但裁減的家數遠大於新增家數，使得總體分行家數持續下降，金管會資料顯示，分行家數已連續四年減少。

國銀裁撤分行情況，去年一年渣打銀行共裁撤六家分行，元大銀行也裁六家，其次是花旗裁五家，其餘包括台中商銀、永豐、星展、澳盛銀行，則各裁撤一家，七家銀行共裁撤21家分行。

在國銀增設分行方面，去年一年中信銀增設二家分行，王道銀行也增設二家，其餘玉山、凱基及板信則各增加一家分行，五家銀行合計共增加七家分行。

一加一減後，使得去年國銀分行家數淨減少14家。但今年5月的分支機構申請情況，卻首度出現銀行缺席，沒人申請情況。如果今年沒有增設分行，分行卻繼續裁撤，將加速分行家數下降速度。