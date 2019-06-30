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降低投資風險 推公司治理指數

2019-06-30 13:37台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

公司治理指數提供投資人風險參考指標！證交所與台灣指數公司27日共同主辦「從公司治理看全球投資新趨勢」論壇，邀請產、官、學共同探討。證交所總經理簡立忠表示台灣公司治理指數經營績效、股價表現都有關聯，優良的公司治理適合投資人長期投資。

國際倡導公司治理

金管會主委顧立雄表示，今年國際陸續發生企業管理危機，為了尋求有效解決之道，公司治理觀念在世界快速發展，國際組織也投入倡導公司治理的重要性，他提到，優良企業能提升企業的競爭力、降低風險、增進投資人的信心，對公司、國家和投資人都能產生正面效應。

顧立雄指出，金管會已請證交所編制社會責任的相關指數，除了推行有年的「台灣就業99指數」、「高薪100指數」、「櫃買薪酬指數」、「公司治理指數」，106年「台灣永續指數」衡量上市公司的ESG整體表現，並運用財務指標，供投資人作為選股參考，希望藉由投資人的力量來督促上市公司重視企業治理。

公司評鑑成推力

證交所總經理簡立忠也提到，我國公司治理制度的概念與金融風暴有關，亞洲金融風暴後，公司治理制度慢慢引進國內，法規也陸續規定，但發現推動10幾年來，公司治理只淪為法規和概念，無法真正落實，他認為，若資本市場裡有拉動力量，制度就會推得又快又好。

因此，2013年證交所發布強化我國公司治理藍圖概念，邀集相關單位與NGO統合資源成立「公司治理中心」，其最重要是公司治理評鑑，將評鑑結果將前面的20%作為基礎，編制「台灣公司治理100指數」。

指數與股價有關

簡立忠表示，分析指數發現，公司治理優良的與經營績效、股價表現都有關聯，公司治理好的企業適合投資人長期投資，且針對責任投資方面，將公司治理指數商品化，讓投資人很容易做責任投資的選擇，也提供上市公司投入公司治理的動力。

降低長線風險

立法院副院長蔡其昌指出，公司治理與責任投資的概念簡稱永續共好，過去企業經營者注重獲利，以賺錢獲利、回饋股東成為目標，但隨著時代演進，獲利的企業不見得是最好的指標。若能做好公司治理，長線風險才能降到最低。蔡其昌表示，搜尋結果顯示，投資人還不知道公司治理對投資是重要的指標。

【更多精采內容，詳見

證交所簡立忠

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