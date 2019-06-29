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行庫比賽加薪 這家最高調幅逾7％

2019-06-29 09:47經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為激勵員工士氣並留住優秀人才，彰化銀行6月21日董事會決議通過2019年度加薪案，平均加薪幅度3.27%，預計約有6000多名員工受惠。其中，五至七職等基層員工，調幅最高可達7.19%。

彰銀表示，在現行低利環境下，銀行本業獲利能夠維持穩定成長動能，員工貢獻功不可沒。彰銀秉持員工是企業最重要資產理念，於6月21日董事會決議通過108年度加薪案，並採「固定調薪」加「績效調薪」組合方式，平均加薪幅度3.27%。

其中為照顧五至七職等基層員工，除特別提高調薪金額外，另擴大調薪範圍 ，將去年度甫新進五至七職等員工列為本次調薪對象，給予固定調薪，調幅最高可達7.19%，本次加薪生效日將追溯自4月1日生效。

彰銀自2014年起迄今，每年均獲台灣證券交易所列入「臺灣高薪100指數」的成分股，顯示彰銀在「員工平均薪酬」及「員工總薪酬」等多項量化指標獲得肯定。

不只彰銀，合作金庫也將自第二季啟動調薪，平均調幅4.53%，其中基層員工平均調幅更可達6.67%。

政府呼籲企業加薪，將獲利實質回饋給員工，行庫積極響應政策，本次調薪以基層員工調幅較大，可以看出行庫為留住基層員工的用心，也希望能提升企業薪資及人才市場競爭力。

加薪彰銀

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