顧立雄：銀行資料允許放境外雲端有三前提

2019-06-28 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



銀行業資料未來將允許放在雲端，甚至不限國內，亦可以放在境外！金管會主委顧立雄表示，銀行資料放雲端「基本上以儲存地放國內為原則，但沒有說不能位於境外」。但需做到三個前提事項，包括一是金融機構保有其資料處理及儲存地的權利；二是境外保護法規不得低於我國，且要出具律師說明書；三、除了經過金管會核准者之外，客戶重要資料需在我國留存備份。

另外針對資料擺雲端將採事先核准制或是備查制？顧立雄也說，金管會將依照雲端作業委外的重大性與否，區分為「核准制」以及「備查制」。他指出，具有重大性的委外作業，或是要將作業委託到境外的金融業者，都得採取申請核准制，事先向金管會提出申請。而不是屬於此範圍的委外作業，則是採取備查制。

所謂具有重大性作業，顧立雄進一步說明，他說金管會的規範是，受託作業一旦沒有辦法提供服務，則會有資訊安全疑慮，對金融機構的業務營運有重大影響。或是受託作業涉及客戶資料安全事件，對金融機構或客戶權益有重大影響，希望相關委外時要事先來溝通。

因此顧立雄特別提及，外國銀行放在境外的需求較多，所以外銀在台分行，以及在台子銀行作業委託總行、母行或所屬集團的分支機構及子公司，委託雲端服務業者處理，也得採取核准制。

金融業導入雲端服務的相關規範經召開二次公聽會，並邀集央行、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、有限責任中華民國信用合作社聯合社、6家科技業者、20家金融業者，以及相關公協會代表，討論修正草案內容後，金管會28日公布最新擬具「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」（委外辦法）部分條文修正草案，將依照行政程序法規定於近日預告，徵求各方意見。

金融機構未來向金管會申請雲端服務時，所需檢具的相關書件中的作業委外計畫書，內容需包括風險評估及管理機制、資訊安全及管理、取得客戶資訊與相關系統查核報告以及確保實地查核權力、緊急應變及退場機制等，金融機構都得進行說明。