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上市壽險金釵比一比 富邦金非主管員工薪資125萬元居冠

2019-06-28 17:56經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

上市壽險五金釵非主管員工薪酬比一比！金管會要求6月底前公布，據統計富邦金以2018年非主管員工年薪每人平均125.2萬元，排名第一！國泰金控僅以2萬多元之差屈居第二，平均每名員工亦可領到122.9萬元，都高於金融同業平均的115.5萬元，表現相對優異。

壽險為主的金控，又比獨立壽險業的員工薪資好一些，惟全數五家都達到金管會要求，首年每人平均不得低於50萬元的標準。明年起金管會將要求補充公布中位數，將會更貼近保險業員工實際領到的薪水水平。

至於排名第三的新光金非主管的員工薪資平均數為96萬元、以及獨立壽險公司的中壽、三商美邦人壽以年薪85.4萬元及82.4萬元，相對落後，亦較整體金融同業平均數115.5萬元來得低一些。主要是因為壽險業務員主要是賺佣金、獎金，而非以薪資為主要比較標準。若以這五家上市壽險股來平均的話，其實平均數會降到102.38萬元左右。但像國泰金與富邦金二大金控底下也有為數眾多的銀行、證券、投信等單位，這些事業體的員工薪資普遍較高，也因此拉高了平均數。

若非主管職的員工薪資總金額來看，則以國泰金的242.27億元，居五壽險金釵最高，而富邦金以173餘億元居次，新光金亦花138餘億元給非主管員工，五大金額總計每年發放的薪資總金額高達582.57億元，亦照顧了不少金融壽險從業人員的家庭所需。

金管會今年開始要求上市櫃公司在明年6月底前，揭露不含董事、非經理人的員工平均薪資。據金管會規畫，不含董事的員工平均薪資，將包含前一年度全部員工平均福利費用、平均薪資費用、公司每股盈餘（EPS）及其同產業的公司平均數。至於在「非經理人員工之平均薪資費」方面，簡單說，就是非經理人全時員工平均薪資低於50萬元，或是公司賺錢，但員工薪資卻衰退、或是比同業還低者，都會被打「v」標注起來，並視為低薪公司。另外，從2020年6月起，將增加揭露所有上市櫃公司前一年度基層全時員工薪資的「中位數」。所謂中位數是指，剔除薪資較高和較低，取薪資中間數，更貼近實質平均薪資。

薪資壽險業國泰金控
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