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吳宏謀接中華郵政新董座 要積極發展智慧物流數位金融

2019-06-28 12:30經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部前部長吳宏謀今（28）日正式就任中華郵政公司董事長，上午舉行交接典禮，吳宏謀表示，過去郵政因為誠信服務獲得大眾的信賴，未來除了誠信服務，有要積極發展智慧物流、數位金融，另外，郵政有7兆元的資產，如何善用也是重點工作之一。

吳宏謀在交接儀式上表示，卸任交通部長半年期間已經自我調適，郵政公司是百年老店，從以前就是用誠信服務獲得大眾的信賴，未來會朝這個方向穩健發展，還要加入新的思維，像是異業結盟、新的商業模式，以比較多元的方式經營，還要提升效率品質。

他指出，未來朝智慧物流方向前進，像是郵政、儲匯、壽險都會朝數位金融努力，郵政公司有7兆的資產，要怎麼善用跟活化，也是重點工作之一，而郵政是國營事業，要善盡社會責任，在人力調配允許下能照顧弱勢、長照、偏鄉關懷獨居老人，這也是蔡總統跟蘇院長關心的國家政策，未來他將全力以赴。

他說，有人問他為什麼又回來接任，他說，「人生的劇本很難偷看」，郵政公司很多業務也不算陌生，回到交通團隊雖然壓力很大，但還是很開心，希望大家都能支持他。

代理郵政公司董事長的王國材表示，郵政公司已經123年，求新求變很重要，「老人家也要有新改變」，包含數位金融轉型、郵務、儲匯、壽險等，要透過大數據和物聯網來轉型，還有世代交替課題，將經驗傳承，讓年輕員工有機會順利接棒很重要。

王國材還開玩笑說，他代理郵政公司董事兩次了，「希望短期不會再代理董事長了，至少等吳宏謀當很久我再來接」，他對著參加交接儀式的員工說：「這不是不喜歡你們喔！」不過，他也恭喜中華郵政，獲得一位部長級、政委級的董事長。

據指出，中華郵政公司5月爆發林口智慧物流園區招租案爭議，董事長魏健宏、總經理陳憲着24小時內接連下台，交通部政次次長王國材臨危受命，第二度代理董事長一職，前後僅43天，上次代理時間則有十個多月。

吳宏謀現年64歲，中山大學海洋環境及工程學系博士，1979年公務人員高等考試土木工程類科及格，歷任高雄市政府工務局下水道工程處科長、副處長、處長、高雄市政府工務局副局長、局長、高雄市政府秘書長、副市長、顧問、行政院政務委員兼公共工程委員會主任委員、台灣港務公司董事長、交通部部長等職務。

中華郵政公司董事長28日上午舉行交接典禮，交通部常務次長祁文中（中）將印信從代理...
中華郵政公司董事長28日上午舉行交接典禮，交通部常務次長祁文中（中）將印信從代理董事長王國材（左）手中，交給交通部前部長、新任董事長吳宏謀（右）。　記者楊文琪／攝影
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