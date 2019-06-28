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凱基證券 蟬聯FinanceAsia台灣最佳債券承銷商大獎

2019-06-28 10:41經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

凱基證券蟬聯FinanceAsia「台灣最佳債券承銷商」大獎，由業務協理鄭篆箋代...
凱基證券蟬聯FinanceAsia「台灣最佳債券承銷商」大獎，由業務協理鄭篆箋代表領獎。 記者凱基證券／提供
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開發金控旗下凱基證券的債券專業再獲國際肯定!國際知名財經媒體《亞洲金融雜誌》（FinanceAsia） 6月27日於香港舉辦2019年頒獎典禮，凱基證券再度獲頒「台灣最佳債券承銷商」獎項。凱基證券表示，連年獲頒大獎顯示凱基證券債券的專業能力及努力備受肯定，近年所獲獎項包括櫃買中心「優良中央公債造市商」、財資雜誌（The Asset） 「最佳債券研究券商」、「台灣政府公債最佳債券商」、「台灣公司債最佳債券商」、「台灣最佳公司債發行主辦機構」等，證明凱基證券在專業金融及服務品質上優異的表現。

凱基證券一向注重固定收益商品業務的均衡發展，故在公債、公司債、金融債等債券初、次級業務均表現優異，2014年起至2018年連續五年在台外幣承銷總金額排名名列國內同業第一，2018年度之台幣債券承銷金額達新台幣439億元、外幣計價國際債券之承銷金額達美金33.17億元，合計台、外幣債券承銷金額約為新台幣1,458億元，市占率達9.86%，位居國內同業之冠。

至於債券次級交易方面，依據櫃買中心網站之統計資料顯示，凱基證券2018年度透過證券商營業處所買賣斷政府公債、台幣公司債及金融債等債券之交易量約為新台幣1,780億元，市占率為10.05%，市場排名亦名列前茅。

凱基證券將繼續戮力扮演好初級發行端承銷商的角色，增益對投資人與發行人之服務品質，除了在發行面上協助國內企業以各式債券的發行來籌資，亦努力引進優質外國金融機構、外國企業或外國政府機構來台發債，促進台灣債券市場的國際化與多元化。

在各式債券的次級市場上，凱基證券期能扮演好造市商與流動性提供者的角色，積極促進台灣債券市場的整體發展朝更活絡與健全方向發展，提供投資人資產配置的最佳效益。

凱基證債券
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