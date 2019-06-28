一銀雅加達辦事處9月開張 下一步前進波灣

2019-06-28 09:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



第一銀行響應政府「新南向政策」並持續深耕東協市場，雅加達代表辦事處於2019年6月21日獲印尼金融監理機關（Otoritas Jasa Keuangan）核准設立，並預計今年9月底前正式開業，成為第一銀行在新南向地區第九個國家的第17個營業據點。

第一銀行表示，印尼種族多元且為東協最具人口紅利之國家，在勞動力及市場區位上具有投資競爭優勢，吸引台商及各國外資積極前往設點，加上政府鼓勵外商投資，預期未來各項產業將持續蓬勃發展，龐大內需消費市場極具開發潛力。

為掌握印尼經濟成長脈動，第一銀行在印尼經濟中心雅加達成立代表辦事處 ，除可就近服務台商外，並可吸取當地伊斯蘭金融經驗，作為日後前進波灣市場的前哨站。

同時也能串聯整合新加坡、胡志明市、河內市、永珍、金邊分支行及仰光、曼谷等代表辦事處營運據點，布建更完整綿密之亞太金融服務網，提供客戶更優質金融服務，朝亞洲區域性銀行目標邁進。

目前一銀全球海外據點橫跨歐、亞、美、澳四大洲，遍及各主要金融城市如紐約、倫敦、香港、東京、新加坡與上海等達37處。未來仍將逐步拓展海外市場；近期包括歐美地區的德國法蘭克福分行和美國休士頓分行，都可望在今年開業。

另外，美國子行為持續擴增規模，預計年底前於北加州再增設一家分行，加上柬埔寨年底前預計再增設兩家支行，今年規劃增設的七個海外營業據點將陸續開花結果，持續藉由完整的全球布局，提供加值型跨境金融服務。