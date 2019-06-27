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防下半年股市反轉賣股 保險逆景氣循環機制上路備戰

2019-06-27 21:10經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

預防股市下半年反轉保險司大賣股，保險局今（27）日發布「逆景氣循環機制」近日將正式上路，若未來海內外股票暴跌，保險業不用再急大砍股票部位了，保險局昨天公布首次試算結果，據5月底國內上市股票目前風險係數21.65%來看初步試算上下加減8.5個百分點，未來股票波動風險係數在13.15%到30.15%之間。

保險業期待已久的逆景氣循環機制正式上路，為平穩保險業資本及維持金融市場安定，保險業在計算股風險資本時，由現行的基礎風險係數乘以β值調整為「基礎風險係數加計調整項之0.85再乘以β值」，且調整項上下限為正負10%。保險局副局長張玉輝表示，適用逆景氣循環機制的資產，包括有國內上市櫃股票、國外已開發國家及新興市場股票，以及國內外股票型、平衡型、ETF共同基金。

第一次適用逆景氣循環，抬股風險係數僅微幅增加。張玉輝表示，風險係數會每天隨著台股加權報酬指數變化，但保險局以5月31日收盤初步試算，結果納入前後會由現行的21.65%微幅增加至21.69%，只增加0.04%。這部份只以保險業所持有的國內上市股票部位來估算，尚未加計上櫃股票、國外股票與共同基金的部份。據5月底國內上市股票目前風險係數21.69%來看初步試算，未來股票波動風險係數在在13.19%到30.19%之間

張玉輝也說，保險局也試算過去去年底的風險係數20.11%來看，因為去年第4季的台股指數比較低，風險係數就較今年前5月底的低了1.54%，逆景氣循環會依市場狀況而有所調整。保險業計算RBC時，風險係數愈高，計算出來的RBC愈低，愈會增加保險業增資壓力。反之在股票下跌時，可「降低」計算台股部位的RBC風險係數，讓壽險業不用大砍股票部位。

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