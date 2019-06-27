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領先全球！證券虛擬幣納管 發行規範10月正式上路

2019-06-27 20:08經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

全球首創！金融監督管理委員會今（27）日由主委顧立雄親自主持宣布，公布「證券型代幣發行（STO）監管規範，將具證券性質虛擬通貨納入管理，最快今年10月可正式上路。同時「從善如流」將交易額度限制從10萬元放寬到30萬元。

金管會今日下午舉辦記者會，正式對外說明STO最終監管框架，並表明證券型代幣是有價證券，應將其納入證券交易法規管。顧立雄表示，STO現行世界各國都是要求依現行證券法算沒有另訂專法，一些國家是進監理沙盒實施，「未來一旦訂定這樣的規範，將是全球首創」，因此他也說，發布後若有不太滿意之處，還要請業者見諒。

金管會今天公布的三大規範，一如之前公聽會釋出的架構規畫，採分級監理，以募資金額3,000萬元為限額，超過3,000萬以上，就必須先進入沙盒實驗，實驗成功後將依證券交易法規定辦理；募資規模3,000台幣萬元以下的STO募資案，其募資對象必須為「專業投資人」，並規定每位專業投資人之自然人投資金額門檻為「30萬元台幣」，僅較之前方案的10萬元放寬，但業界期待金管會能放寬資金門檻、增加豁免範圍，以及開放可採競價方式交易等，確定都落空。

「為何不能採競價方式？」顧立雄回應，因為將抵觸台灣證交法。此外能否開放一般民眾與外資，才能吸引海外資金大舉來台？顧立雄亦回答，外國人部份需要跟中央銀行來協商修改投資規範才行。自然人目前不考慮開放。

被問到交易平台業者資本額1億元卻只能有1億元的交易額，是否影響業者申請意願？顧立雄說，若真的要在集中市場另開平台，需要修改證交法，但這次發布的只是豁免的規範，不是給另類執照。未來是否打算修正證交法？顧立雄表示，正在研議中，還要看看其他國家的規範。他強調這次STO規範首創全球，金管會花很多精神研議，特別在投資人保護、價格波動性、平台業者經營健全性方面都需要特別戒慎恐懼。

顧立雄金管會募資
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