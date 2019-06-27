前五月網路投保 國壽排名第一

2019-06-27 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



網路投保夯，金管會昨（27）日公布最新網路投保情況，今年1~5月產、壽險合計保費收入近20.41億元，比去年同期大增逾1.4倍；網路投保最多是壽險是利變型年金、旅平險與定期壽險 ；產險則是汽車險、機車險及旅平險。各保險公司中以國壽8.7億元居冠。

金管會保險局表示，今年上半年，共有32家保險公司辦理網路投保，包括17家壽險公司、15家產險公司。今年1~5月壽險業網路投保的保費收入有15.14億元，比去年同期成長218%；產險業網路投保的保費收入則有5.27億元亦成長將近五成。

產、壽險合計，網路投保的保費收入近20.41億，比去年同期大幅增加145.2%。在投保最多的險種方面，產險業排名第一的是汽車保險，其次是汽機車保險及旅平險（含旅遊不便險）；壽險的險種方面，排名第一的是利率動變動型年金保險，其次是旅平險（含傷害醫療），第三名則是定期壽險。

金管會並表示，今年1~5月，壽險業網路投保最多前三名，依序是國泰人壽8.7億元、富邦人壽3.97億元、台灣人壽9,671萬元。產險業前三名則是，富邦1.9億元、新安東京1.08億元與國泰5760萬元。其中最高車險占2.96億元、機車險占9444萬元、旅平險是8,328萬元。