永豐金證券攜手陽光基金會推廣逆齡肌力運動 第二季講座 分享「翻轉老化」的理念，與客戶一起儲備健康身體

2019-06-28 08:00 文／ 華國玉



永豐金證券邀請陽光基金會舉辦「豐富人生-陽光‧活力健康講座」。左起：永豐金證券通路事業處副總經理黃烽旗、執行副總經理李鴻源、總經理江偉源、陽光活力中心三位教練。 (圖／永豐金證券 提供) 分享 facebook

永豐金證券推動「豐富人生」客戶關懷活動，第二季攜手陽光社會福利基金會「SUNVIS陽光活力中心」，舉辦「陽光‧活力─健康講座」，永豐金證券總經理江偉源表示，迎接高齡化社會到來，藉由推廣逆齡肌力運動，分享「翻轉老化」的理念，與客戶及員工一起儲備健康的身體。

江偉源表示，發揮企業社會責任落實客戶關懷，永豐金證券今年以「豐富人生」為主軸規劃系列活動，希望發揮種子效益，串連客戶及公益團體，激盪出正面影響力。第二季活動以「陽光‧活力─健康講座」為主題，邀請陽光基金會專長於中高齡運動、運動分析與矯正治療的三位專業運動教練，推廣逆齡運動的觀念，現場指導操作彈力布進行「全身性強化運動」，學習訓練自己的肌力，導正運動姿勢。

陽光活力中心的運動教練同時也是急診醫師郭健中表示，肌力訓練有助延緩老化擺脫輪椅，他並在會中分享銀髮朋友肌力訓練後一起健行、划獨木舟、甚至接受攀岩訓練的精彩實例，現場回應熱烈，在歡笑聲中來賓人人努力練習。

永豐金證券「豐富人生」計劃啟動以來，第一季邀請知名食安達人譚敦慈老師教導大家如何吃得安心健康，並指導大家有趣易學的養生操；第二季攜手陽光基金會推動逆齡肌力運動，合計上半年吸引近600位客戶參與。

江偉源表示，永豐金證券歷經30年的發展，已經是各專業機構評鑑優異的財富管理券商，今年啟動的「豐富人生」計劃將邁入第三季，已規劃兒童理財、樂活退休等不同主題，並以喜憨兒烘焙屋餐盒與客戶串起對社會的愛與關懷，共同打造健康豐富的人生。